Лавров оценил перспективы долгосрочного урегулирования на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 11.11.2025
Лавров оценил перспективы долгосрочного урегулирования на Украине
Лавров оценил перспективы долгосрочного урегулирования на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Обсуждение параметров долгосрочного урегулирования на Украине могло бы вестись, если бы Запад осознал бесперспективность своего подхода с немедленным перемирием, предположил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью российским СМИ в гибридном формате он подчеркнул необходимость денацификации на Украине как условия урегулирования и упомянул, что возрождение милитаризма, созвучное нацистскому, наблюдается в сегодняшней Германии.
"Это будет требовать от нас, от всех заинтересованных в стабильном мире, принципиальности, когда будут обсуждаться окончательные параметры урегулирования. Если все-таки Запад осознает безысходность такого сценария, что нужно требовать не прекращения боевых действий, чтобы продолжать накачивать Украину оружием, а поступить так, как предложил президент (США Дональд) Трамп в свое время перед Аляской, когда он сказал, что перемирие ничего не решит, нужно прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лавров назвал попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешными
Вчера, 16:05
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
