Лавров назвал попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешными
Лавров назвал попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешными - РИА Новости, 11.11.2025
Лавров назвал попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешными
Попытки Европы склонить США к необходимости перемирия вместо устойчивого урегулирования на Украине небезуспешны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
