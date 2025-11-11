Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешными - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 11.11.2025
Лавров назвал попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешными
Лавров назвал попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешными
Лавров назвал попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешными
Попытки Европы склонить США к необходимости перемирия вместо устойчивого урегулирования на Украине небезуспешны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
европа
украина, россия, европа, владимир путин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров назвал попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешными

Лавров: попытки Европы склонить США к своей позиции по Украине небезуспешны

© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Попытки Европы склонить США к необходимости перемирия вместо устойчивого урегулирования на Украине небезуспешны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью российским СМИ в гибридном формате он отметил, что президент Трамп перед саммитом на Аляске высказался за устойчивое урегулирование конфликта, а не за перемирие.
"Наших американских коллег Европа попыталась, и небезуспешно, опять перетащить в свой лагерь перемирия, поддержки Украины – ни шага назад, ни дюйма влево", - подчеркнул российский министр.
Президент РФ Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Лавров прокомментировал заявления о прекращении огня на Украине
Лавров прокомментировал заявления о прекращении огня на Украине
26 октября, 19:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
