Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям, заявил Лавров
Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям, заявил Лавров - РИА Новости, 11.11.2025
Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям, заявил Лавров
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза не поручал готовиться к ядерным испытаниям, а провести анализ ситуации и прийти к общему мнению о том, нужно ли РИА Новости, 11.11.2025
Лавров: Путин поручил не готовиться к ядерным испытаниям, а провести анализ