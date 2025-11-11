Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям, заявил Лавров

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза не поручал готовиться к ядерным испытаниям, а провести анализ ситуации и прийти к общему мнению о том, нужно ли рассматривать вопрос об их возобновлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.