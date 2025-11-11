https://ria.ru/20251111/lavrov-2054235716.html
Россия встревожена заявлениями США о ядерных испытаниях, заявил Лавров
Россия встревожена заявлениями США о ядерных испытаниях, заявил Лавров
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия встревожена заявлениями некоторых должностных лиц в США о том, что испытания ядерного оружия будут преследовать геополитические цели, это существенный отход от концепции неприемлемости ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в США
по-прежнему формируется администрация, и многие должности второго и третьего звена, прежде всего, в Пентагоне
, не заполнены. Он обратил внимание на заявления кандидата на пост помощника военного министра по ядерному сдерживанию, по программам химической и биологической защиты Роберта Кадлека.
"Он выступал в конгрессе и его пытали на тему ядерных испытаний и вообще подхода администрации к ядерному оружию, и он сказал, что решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний продиктовано геополитическими соображениями, технической необходимости в них по-прежнему нет. Это очень сильное заявление", - сказал Лавров
в интервью российским СМИ в гибридном формате.
"Мы это должны воспринимать, очевидно, в том ключе, что, как мы и говорили, нет необходимости технического свойства такого рода испытаний. И дальше он за нас завершил эту мысль - что цель-то, оказывается, геополитическая. А что может быть для США геополитической целью? Доминировать. И если для этого используется фактор ядерного оружия, это настораживает. Это существенный отход от той концепции, которую еще Рейган с Горбачевым одобрили. Что ядерная война не может быть выиграна, поэтому никогда не может быть развязана", - добавил министр.