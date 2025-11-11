Рейтинг@Mail.ru
В Сеченовском Университете впервые в России изучат вред от курения вейпов
03:09 11.11.2025 (обновлено: 03:10 11.11.2025)
В Сеченовском Университете впервые в России изучат вред от курения вейпов
В Сеченовском Университете впервые в России изучат вред от курения вейпов - РИА Новости, 11.11.2025
В Сеченовском Университете впервые в России изучат вред от курения вейпов
Вред от курения вейпов впервые в России начали исследовать в Сеченовском Университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
общество, россия, первый мгму имени сеченова
Общество, Россия, Первый МГМУ имени Сеченова
В Сеченовском Университете впервые в России изучат вред от курения вейпов

Сеченовский Университет впервые в России начал исследовать вред от курения вейпа

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вред от курения вейпов впервые в России начали исследовать в Сеченовском Университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Исследование о влиянии вейпинга на ЛОР-органы впервые в России проводится на кафедре болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета. Отоларингологи выясняют вредное воздействие гаджетов для курения и называют их новой эпидемией XXI века. Как уточняют в Сеченовском Университете, на исследование вреда классического курения потребовалось несколько десятков лет, а негативные последствия вейпинга только в процессе изучения.
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов
19 марта, 23:47
"Благодаря математическому моделированию нам удалось выяснить, что средняя продолжительность курения вейпа в год - один месяц. Это значит, что слизистая оболочка на протяжении месяца контактирует с паром - в несколько раз больше, чем при курении сигарет", - рассказал руководитель исследования, доцент кафедры болезней уха, горла и носа Михаил Свистушкин.
Также отоларингологи совместно с кафедрой детских болезней Сеченовского Университета установили негативное влияние вейпинга на мукоцилиарный транспорт. В пресс-службе вуза уточнили, что это механизм защиты дыхательных путей, при котором реснички эпителия слизистой оболочки транспортируют слизь с осевшими на ней инородными частицами вверх и наружу из легких, где она либо проглатывается, либо откашливается. При нарушении транспорта слизь перестает очищаться, и тогда в органах дыхания начинают возникать проблемы.
"Доказано, что табачный дым очень плохо воздействует на мукоцелиарный транспорт. Курение вейпов также оказывает на него отрицательное воздействие. При первом контакте, как только человек начинает курить, происходит его ускорение, через час – значительное замедление", - рассказал Свистушкин.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Онищенко рассказал о серьезной угрозе для здоровья при курении вейпов
19 февраля, 13:22
Для того, чтобы доказать изменения слизистой оболочки при курении вейпов, специалисты в рамках исследования моделировали стаж курения на лабораторных животных.
"Через месяц у них начали развиваться воспалительные изменения в слизистой оболочке гортани, через два они усилились, а через год началась метаплазия. Это смена одного вида эпителия гортани на другой, когда эпителий становится более плоским и более устойчивым к химическому воздействию. И это косвенно говорит о глубоких генетических изменениях", - рассказали в вузе.
Руководитель исследования сообщил, что специалисты Сеченовского Университета планируют и дальше проводить данное исследование, доносить его результаты до врачебного сообщества и граждан, чтобы в обществе сформировалась объективная картина в отношении рисков вейпинга.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Госдума в ближайшее время обсудит подходы к запрету вейпов
7 ноября, 17:10
 
