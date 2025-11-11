МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль восточную часть Купянска, сообщили в Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль восточную часть Купянска, сообщили в Минобороны России.

« "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города", — говорится в сводке.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать в западную часть региона.

По данным министерства, ВСУ безуспешно пытались провести атаку на юге Купянска-Узлового, чтобы деблокировать окруженные подразделения. Противник потерял до 60 военных, пять боевых бронированных машин, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы и пять пикапов. Операторы FPV-дронов уничтожили пять украинских БМП в пригороде.

Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.

Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.