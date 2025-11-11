Рейтинг@Mail.ru
ВС России полностью освободили восточную часть Купянска - РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 11.11.2025 (обновлено: 15:28 11.11.2025)
ВС России полностью освободили восточную часть Купянска
ВС России полностью освободили восточную часть Купянска - РИА Новости, 11.11.2025
ВС России полностью освободили восточную часть Купянска
Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль восточную часть Купянска, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

ВС России полностью освободили восточную часть Купянска

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль восточную часть Купянска, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города", — говорится в сводке.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать в западную часть региона.

По данным министерства, ВСУ безуспешно пытались провести атаку на юге Купянска-Узлового, чтобы деблокировать окруженные подразделения. Противник потерял до 60 военных, пять боевых бронированных машин, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы и пять пикапов. Операторы FPV-дронов уничтожили пять украинских БМП в пригороде.
Бои за Купянск

К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.
Специальная военная операция на Украине
 
 
