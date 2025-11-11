https://ria.ru/20251111/kupyansk-2054149266.html
ВС России полностью освободили восточную часть Купянска
Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль восточную часть Купянска, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль восточную часть Купянска, сообщили в Минобороны
России.
«
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области
штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города", — говорится в сводке.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать в западную часть региона.
По данным министерства, ВСУ безуспешно пытались провести атаку на юге Купянска-Узлового, чтобы деблокировать окруженные подразделения. Противник потерял до 60 военных, пять боевых бронированных машин, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы и пять пикапов. Операторы FPV-дронов уничтожили пять украинских БМП в пригороде.
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.