Рейтинг@Mail.ru
В Кремле началась встреча Путина и Токаева тет-а-тет - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 11.11.2025 (обновлено: 20:32 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/kreml-2054327814.html
В Кремле началась встреча Путина и Токаева тет-а-тет
В Кремле началась встреча Путина и Токаева тет-а-тет - РИА Новости, 11.11.2025
В Кремле началась встреча Путина и Токаева тет-а-тет
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:16:00+03:00
2025-11-11T20:32:00+03:00
россия
казахстан
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054330861_0:276:2048:1428_1920x0_80_0_0_2a1ca575dc0f1be8bc0b191055e4d72b.jpg
https://ria.ru/20251111/tokaev-2054264353.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054330861_0:253:2048:1789_1920x0_80_0_0_73a3055c8281bffd6b69d2955054b103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, дмитрий песков, в мире
Россия, Казахстан, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле началась встреча Путина и Токаева тет-а-тет

Встреча Путина и Токаева тет-а-тет началась в Кремле

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи. 11 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи. 11 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Она проходит в представительском кабинете президента РФ в Кремле. Лидеры побеседуют в формате тет-а-тет.
Токаев прибыл в Россию во вторник с государственным визитом. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду, а сегодня пройдет первая беседа лидеров, которая продолжится в Кремле за неформальным обедом.
Завтра, в официальный день госвизита, лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также будет дан государственный обед от имени президента РФ.
Касым-Жомарт Токаев во время встречи со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Студенты МГИМО поговорили с Токаевым на казахском языке
Вчера, 17:08
 
РоссияКазахстанДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала