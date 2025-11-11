В Кремле началась встреча Путина и Токаева тет-а-тет

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Она проходит в представительском кабинете президента РФ в Кремле. Лидеры побеседуют в формате тет-а-тет.
Токаев прибыл в Россию во вторник с государственным визитом. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду, а сегодня пройдет первая беседа лидеров, которая продолжится в Кремле за неформальным обедом.
Завтра, в официальный день госвизита, лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также будет дан государственный обед от имени президента РФ.