Ремонт поврежденных в Красногорске автомобилей возьмет на себя подрядчик
Ремонт поврежденных в Красногорске автомобилей возьмет на себя подрядчик
Все расходы по ремонту поврежденных после обрушения колонны демонтируемого "Снежкома" автомобилей берет на себя подрядная организация, ведется список машин,... РИА Новости, 11.11.2025
происшествия
красногорск
павшинская пойма
московская область (подмосковье)
красногорск
павшинская пойма
московская область (подмосковье)
Ремонт поврежденных в Красногорске автомобилей возьмет на себя подрядчик
