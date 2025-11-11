Ремонт поврежденных в Красногорске автомобилей возьмет на себя подрядчик

КРАСНОГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Все расходы по ремонту поврежденных после обрушения колонны демонтируемого "Снежкома" автомобилей берет на себя подрядная организация, ведется список машин, сообщила начальник отдела Павшинская пойма управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск София Удодова.