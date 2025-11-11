Рейтинг@Mail.ru
Ремонт поврежденных в Красногорске автомобилей возьмет на себя подрядчик - РИА Новости, 11.11.2025
16:44 11.11.2025
Ремонт поврежденных в Красногорске автомобилей возьмет на себя подрядчик
Ремонт поврежденных в Красногорске автомобилей возьмет на себя подрядчик
Все расходы по ремонту поврежденных после обрушения колонны демонтируемого "Снежкома" автомобилей берет на себя подрядная организация, ведется список машин,... РИА Новости, 11.11.2025
Ремонт поврежденных в Красногорске автомобилей возьмет на себя подрядчик

Последствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Последствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
КРАСНОГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Все расходы по ремонту поврежденных после обрушения колонны демонтируемого "Снежкома" автомобилей берет на себя подрядная организация, ведется список машин, сообщила начальник отдела Павшинская пойма управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск София Удодова.
"Дополнительно ведется список пострадавших автомобилей для оценки повреждений. Все расходы на себя берет подрядная организация", - рассказала Удодова, слова которой приводит пресс-служба администрации Красногорска.
Также она отметила, что управляющей компанией был совершен поквартирный обход домов. Зафиксированы все повреждения окон.
Ранее экстренные службы сообщали, что 145 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса " Снежком " на дорогу в Красногорске. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава Московской области, пострадали три человека.
Женщина чудом не пострадала при обрушении колонны "Снежкома"
