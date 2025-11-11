Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома"
14:43 11.11.2025 (обновлено: 15:04 11.11.2025)
Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома"
Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома"
Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025
Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса Снежком на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. После обрушения колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске дома затряслись, а на улице было темно, заявил РИА Новости очевидец происшествия Дмитрий Емельянов.
Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 145 машин повреждены. По данным регионального минздрава, пострадали три человека.
"Находился дома, живу в этом доме на 25 этаже. С ближайшей балки упал кусок арматуры, который весит явно больше 50 тонн. Я сидел на диване, меня тряхнуло, у нас дом болтается - 25 этаж. Смотрю в окно, а тут коллапс, темнота", - сказал Емельянов.
Мужчина отметил, что у него повреждены два автомобиля. Также он рассказал, что происшествие затронуло и транспорт многих соседей, в том числе на дворовой территории.
