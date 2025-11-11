Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. После обрушения колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске дома затряслись, а на улице было темно, заявил РИА Новости очевидец происшествия Дмитрий Емельянов.

Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 145 машин повреждены. По данным регионального минздрава, пострадали три человека.

"Находился дома, живу в этом доме на 25 этаже. С ближайшей балки упал кусок арматуры, который весит явно больше 50 тонн. Я сидел на диване, меня тряхнуло, у нас дом болтается - 25 этаж. Смотрю в окно, а тут коллапс, темнота", - сказал Емельянов.