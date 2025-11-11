https://ria.ru/20251111/krasnogorsk-2054199606.html
Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома"
Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома" - РИА Новости, 11.11.2025
Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома"
После обрушения колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске дома затряслись, а на улице было темно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:43:00+03:00
2025-11-11T14:43:00+03:00
2025-11-11T15:04:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054204996_0:272:3158:2048_1920x0_80_0_0_7f91c127eee5866dc9768c4cdb926506.jpg
https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054160520.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054204996_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_8a7581617d01615bcc3b36b1614742cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
Очевидец рассказал о первых минутах после обрушения колонны "Снежкома"
После обрушения колонны Снежкома в Красногорске затряслись дома
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. После обрушения колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске дома затряслись, а на улице было темно, заявил РИА Новости очевидец происшествия Дмитрий Емельянов.
Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в Красногорске
произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 145 машин повреждены. По данным регионального минздрава, пострадали три человека.
"Находился дома, живу в этом доме на 25 этаже. С ближайшей балки упал кусок арматуры, который весит явно больше 50 тонн. Я сидел на диване, меня тряхнуло, у нас дом болтается - 25 этаж. Смотрю в окно, а тут коллапс, темнота", - сказал Емельянов.
Мужчина отметил, что у него повреждены два автомобиля. Также он рассказал, что происшествие затронуло и транспорт многих соседей, в том числе на дворовой территории.