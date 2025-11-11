https://ria.ru/20251111/krasnogorsk-2054193276.html
Число поврежденных машин при падении опоры в Красногорске выросло до 145
Число поврежденных машин при падении опоры в Красногорске выросло до 145 - РИА Новости, 11.11.2025
Число поврежденных машин при падении опоры в Красногорске выросло до 145
Не менее 145 машин, по уточненной информации, получили механические повреждения при падении части опорной колонны демонтируемого комплекса "Снежком" в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:31:00+03:00
2025-11-11T14:31:00+03:00
2025-11-11T14:55:00+03:00
происшествия
красногорск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054204996_0:272:3158:2048_1920x0_80_0_0_7f91c127eee5866dc9768c4cdb926506.jpg
https://ria.ru/20251111/chislo-2054167306.html
красногорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054204996_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_8a7581617d01615bcc3b36b1614742cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, россия
Происшествия, Красногорск, Россия
Число поврежденных машин при падении опоры в Красногорске выросло до 145
Не менее 145 машин пострадали при падении колонны «Снежкома» в Красногорске