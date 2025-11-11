Юрист рассказал, что делать владельцам поврежденных в Красногорске машин

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владельцам автомобилей, поврежденных в подмосковном Красногорске в результате обрушения колонны "Снежкома", нужно обратиться в ГИБДД и полицию, а также уведомить страховые компании, заявил РИА Новости адвокат, президент первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский.

Якубовский отметил, что сейчас нет полной информации о пострадавших, но очевидно, что ответственность понесут и собственники горнолыжного комплекса, и те, кто занимался непосредственно демонтажом.