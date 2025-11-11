Юрист рассказал, что делать владельцам поврежденных в Красногорске машин

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владельцам автомобилей, поврежденных в подмосковном Красногорске в результате обрушения колонны "Снежкома", нужно обратиться в ГИБДД и полицию, а также уведомить страховые компании, заявил РИА Новости адвокат, президент первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский.
Ранее экстренные службы сообщали, что более 100 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске. После обрушения колонны "Снежкома" повреждения получили 50 машин, c каждым владельцем свяжутся индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков, сообщила в свою очередь в официальном Telegram-канале администрация подмосковного Красногорска.
"Согласно статье 1064 Гражданского Кодекса РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Налицо причинение вреда, и ущерб будет достаточно большой", - сказал юрист.
По его словам, владельцам поврежденных машин необходимо вызвать на место происшествия полицию и ГИБДД, обязательно зафиксировать повреждения своих машин со всех ракурсов всеми возможными способами – через фото и видео - и подготовить описание повреждений.
"Получить справку из компетентных органов – это важно для дальнейших претензий. Затем имеет смысл обратиться к специалистам для оценки степени повреждений, например, оценка стоимости ремонта или оценка у специалистов. Также важно уведомить страховые компании – если автомобили застрахованы по каско – по ОСАГО не будет возможности получить компенсацию", - добавил он.
Якубовский отметил, что сейчас нет полной информации о пострадавших, но очевидно, что ответственность понесут и собственники горнолыжного комплекса, и те, кто занимался непосредственно демонтажом.
"Поскольку явно был риск угрозы жизни, Прокуратура возбудит дело. А автовладельцам стоит также написать заявление в управление Ростехнадзора или федеральные органы контроля за безопасностью строительства", - заключил он.