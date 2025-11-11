Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, что делать владельцам поврежденных в Красногорске машин - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 11.11.2025 (обновлено: 14:10 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/krasnogorsk-2054182272.html
Юрист рассказал, что делать владельцам поврежденных в Красногорске машин
Юрист рассказал, что делать владельцам поврежденных в Красногорске машин - РИА Новости, 11.11.2025
Юрист рассказал, что делать владельцам поврежденных в Красногорске машин
Владельцам автомобилей, поврежденных в подмосковном Красногорске в результате обрушения колонны "Снежкома", нужно обратиться в ГИБДД и полицию, а также... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:01:00+03:00
2025-11-11T14:10:00+03:00
происшествия
красногорск
россия
гибдд мвд рф
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054183946_0:219:1280:939_1920x0_80_0_0_2925523f6e1930071b1139b4608d4395.jpg
https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054171410.html
https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054167437.html
красногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054183946_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_569d9433ac8587540a93bc75bb98fb5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, россия, гибдд мвд рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), осаго
Происшествия, Красногорск, Россия, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ОСАГО
Юрист рассказал, что делать владельцам поврежденных в Красногорске машин

Якубовский призвал хозяев поврежденных в Красногорске машин обратиться в ГИБДД

© РИА НовостиПоврежденные в результате обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" автомобили в Красногорске. 11 ноября 2025
Поврежденные в результате обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса Снежком автомобили в Красногорске. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости
Поврежденные в результате обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" автомобили в Красногорске. 11 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владельцам автомобилей, поврежденных в подмосковном Красногорске в результате обрушения колонны "Снежкома", нужно обратиться в ГИБДД и полицию, а также уведомить страховые компании, заявил РИА Новости адвокат, президент первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский.
Ранее экстренные службы сообщали, что более 100 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске. После обрушения колонны "Снежкома" повреждения получили 50 машин, c каждым владельцем свяжутся индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков, сообщила в свою очередь в официальном Telegram-канале администрация подмосковного Красногорска.
На месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса Снежком в Красногорске. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СК возбудил дело после обрушения колонны "Снежкома" в Красногорске
Вчера, 13:24
"Согласно статье 1064 Гражданского Кодекса РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Налицо причинение вреда, и ущерб будет достаточно большой", - сказал юрист.
По его словам, владельцам поврежденных машин необходимо вызвать на место происшествия полицию и ГИБДД, обязательно зафиксировать повреждения своих машин со всех ракурсов всеми возможными способами – через фото и видео - и подготовить описание повреждений.
"Получить справку из компетентных органов – это важно для дальнейших претензий. Затем имеет смысл обратиться к специалистам для оценки степени повреждений, например, оценка стоимости ремонта или оценка у специалистов. Также важно уведомить страховые компании – если автомобили застрахованы по каско – по ОСАГО не будет возможности получить компенсацию", - добавил он.
Якубовский отметил, что сейчас нет полной информации о пострадавших, но очевидно, что ответственность понесут и собственники горнолыжного комплекса, и те, кто занимался непосредственно демонтажом.
"Поскольку явно был риск угрозы жизни, Прокуратура возбудит дело. А автовладельцам стоит также написать заявление в управление Ростехнадзора или федеральные органы контроля за безопасностью строительства", - заключил он.
Машины, припаркованные рядом с горнолыжным комплексом Снежком - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Число поврежденных машин при падении колонны "Снежкома" возросло до 121
Вчера, 13:04
 
ПроисшествияКрасногорскРоссияГИБДД МВД РФФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала