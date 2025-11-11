В Красногорске два человека пострадали при обрушении колонны "Снежкома"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Два человека обратились за медицинской помощью после обрушения колонны демонтируемого "Снежкома" в Красногорске, один из пострадавших доставлен в травмпункт, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в подмосковном Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 100 машин повреждены.