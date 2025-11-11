https://ria.ru/20251111/krasnogorsk-2054168166.html
В Красногорске два человека пострадали при обрушении колонны "Снежкома"
В Красногорске два человека пострадали при обрушении колонны "Снежкома" - РИА Новости, 11.11.2025
В Красногорске два человека пострадали при обрушении колонны "Снежкома"
Два человека обратились за медицинской помощью после обрушения колонны демонтируемого "Снежкома" в Красногорске, один из пострадавших доставлен в травмпункт,... РИА Новости, 11.11.2025
Момент обрушения опоры комплекса "Снежком" в Красногорске
Опора комплекса "Снежком", который сейчас демонтируют, обрушилась в подмосковном Красногорске, упав на дорогу. Пострадал один человек. Видео публикуют в соцсетях.
В Красногорске два человека пострадали при обрушении колонны "Снежкома"
При падении опоры демонтируемого в Красногорске "Снежкома" пострадали 2 человека
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Два человека обратились за медицинской помощью после обрушения колонны демонтируемого "Снежкома" в Красногорске, один из пострадавших доставлен в травмпункт, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в подмосковном Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 100 машин повреждены.
"В результате происшествия в Красногорске за медицинской помощью обратились два человека. Один пострадавший был осмотрен врачами на месте, от госпитализации отказался. Второй пострадавший бригадой скорой помощи доставлен в травматологический пункт для оказания медицинской помощи", - отмечается в Telegram-канале ведомства.