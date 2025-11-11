https://ria.ru/20251111/krasnoarmeysk-2054151225.html
Штурмовые группы ВС России ведут наступательные действия в Красноармейске
Штурмовые группы ВС России ведут наступательные действия в Красноармейске - РИА Новости, 11.11.2025
Штурмовые группы ВС России ведут наступательные действия в Красноармейске
Штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах центрального района Красноармейска, сообщило журналистам... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:28:00+03:00
2025-11-11T12:28:00+03:00
2025-11-11T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_556bf1999b1507884a4e2c036974bac9.jpg
https://ria.ru/20251111/vs-2054149540.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_548614ef0dc6bb5ae67729e7e614adbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Штурмовые группы ВС России ведут наступательные действия в Красноармейске
ВС России ведут активные наступательные действия в Красноармейске