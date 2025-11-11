https://ria.ru/20251111/krasnoarmejsk-2054087924.html
Украинский военный рассказал, почему сдался в плен в Красноармейске
Украинский военный рассказал, почему сдался в плен в Красноармейске
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Евгений Киптилый, взятый в плен в Красноармейске, рассказал, что сделал такой выбор, чтобы сохранить свою жизнь для семьи, для детей, сообщает Минобороны РФ.
«
"Выбор сделал сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя", - сказал Киптилый.
Он рассказал, что в ряды ВСУ
попал после того, как отработал смену, собрался возвращаться к семье, но к остановке подъехали на машине сотрудники военкомата и забрали его для сверки данных. В результате Киптилый был направлен на медкомиссию, прошёл ее и был отправлен в учебный центр. Оттуда он попал в район боевых действий в ДНР
.
Командование обещало, что будущий пленный будет сидеть там в тылу, однако на позициях он регулярно оказывался под обстрелами без снабжения боекомплектом, едой и водой.
Киптилый рассказал, что наступил на мину "Лепесток" и повредил ногу, когда его выводили российские военнослужащие. Именно они оказали ему первую помощь и довели до безопасного места.