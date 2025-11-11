Рейтинг@Mail.ru
Украинский военный рассказал, почему сдался в плен в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 11.11.2025
Украинский военный рассказал, почему сдался в плен в Красноармейске
красноармейск
донецкая народная республика
Украинский военный рассказал, почему сдался в плен в Красноармейске

Пленный Киптилый заявил, что сдался российским военным, чтобы выжить для семьи

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Евгений Киптилый, взятый в плен в Красноармейске, рассказал, что сделал такой выбор, чтобы сохранить свою жизнь для семьи, для детей, сообщает Минобороны РФ.
"Выбор сделал сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя", - сказал Киптилый.

Он рассказал, что в ряды ВСУ попал после того, как отработал смену, собрался возвращаться к семье, но к остановке подъехали на машине сотрудники военкомата и забрали его для сверки данных. В результате Киптилый был направлен на медкомиссию, прошёл ее и был отправлен в учебный центр. Оттуда он попал в район боевых действий в ДНР.
Командование обещало, что будущий пленный будет сидеть там в тылу, однако на позициях он регулярно оказывался под обстрелами без снабжения боекомплектом, едой и водой.
Киптилый рассказал, что наступил на мину "Лепесток" и повредил ногу, когда его выводили российские военнослужащие. Именно они оказали ему первую помощь и довели до безопасного места.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Украинские военные, окруженные в Красноармейске, начали сдаваться в плен
