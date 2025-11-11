Производство импортозамещающего оборудования для ЖКХ расширят в Подмосковье

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Производство импортозамещающего оборудования для ЖКХ расширят в подмосковной Коломне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Так, в следующем году компания "АДЛ" начнет строительство нового цеха площадью 10 тысяч квадратных метров. Это позволит производить изделия, которые раньше Россия закупала исключительно за рубежом – электроприводы для запорной арматуры, включая задвижки и редукторы. Кроме того, будут расширены линии по сборке блочных тепловых пунктов, насосных установок и шкафов управления. Объем инвестиций в проект – 1,5 миллиарда рублей, появится 80 высокотехнологичных рабочих мест. Запустить цех планируют в 2028 году.

Губернатор региона Андрей Воробьев приехал на завод, расположенный в поселке Радужный (городского округа Коломна), осмотрел действующее производство и пообщался с сотрудниками.

"Компания "АДЛ" работает успешно, есть планы расширяться – выпускать запорную арматуру, которая крайне важна при модернизации, строительстве, прокладке сетей – это водо-, тепло-, газоснабжение. В реализации проекта участвует Фонд развития промышленности РФ, именно он позволил здесь иметь большое количество современного надежного оборудования. Очень приятно, что руководство предприятия уделяет большое внимание обучению – многие приобретают тут профессию, затем устраиваются и получают хорошую зарплату", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что жилье в Коломне будут продолжать строить, это позволит привлекать новых сотрудников для таких успешных предприятий, как "АДЛ".

На данный момент производственный комплекс компании включает четыре цеха, а также три современных складских и логистических комплекса, оборудованных WMS (системой управления складами). Здесь выпускают более 800 тысяч изделий в год, а к 2030 году объем планируют увеличить почти до трех миллионов.

Этой весной был открыт новый большой корпус, где стали выпускать импортозамещающую продукцию – предохранительные клапаны, дисковые затворы и шаровые краны. Проект был реализован при поддержке региона. Компания "АДЛ" активно пользуется региональными программами в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".