"Коламбус" проиграл "Эдмонтону", несмотря на шайбу Проворова и пас Марченко

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" одержал волевую победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11 ноября 2025 • начало в 04:30
Закончен в OT
17:28 • Джейк Уолман
40:58 • Коннор Макдэвид
53:39 • Коннор Макдэвид
59:02 • Джейк Уолман
60:56 • Джек Рослович
11:42 • Иван Проворов
(Дэймон Северсон, Адам Фантилли)
21:39 • Шон Монахэн
(Кент Джонсон, Бун Дженнер)
38:02 • Бун Дженнер
44:19 • Адам Фантилли
Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю оформили Джейк Уолман (18-я и 60-я минута), который сравнял счет за 58 секунд до конца третьего периода, и Коннор Макдэвид (41, 54), в овертайме победную шайбу забросил Джек Рословик (61). У "Коламбуса" отличились российский защитник Иван Проворов (12), Шон Монахан (22), Бун Дженнер (39) и Адам Фантилли (45).
Проворов забросил свою третью шайбу в текущем сезоне, на его счету стало 6 очков (3 гола + 3 передачи) в 15 матчах. Также у "Коламбуса" голевой передачей отметился еще один российский игрок - Кирилл Марченко, набравший свое 17-е (8+9) очко в 15 матчах. Нападающие "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков и Егор Чинахов результативными действиями не отметились. В составе "Эдмонтона" голевую передачу на свой счет записал форвард Василий Подколзин, на его счету теперь 7 (2+5) очков в 17 играх.
"Эдмонтон" (18 очков) прервал серию из трех поражений и поднялся на пятое место в Тихоокеанском дивизионе. "Коламбус" (15), потерпевший четвертое поражение подряд, замыкает таблицу Столичного дивизиона.
В следующем матче "Блю Джекетс" в ночь на 12 ноября по московскому времени в гостях сыграют с "Сиэтл Кракен", "Эдмонтон" днем позднее в гостях встретится с "Филадельфией Флайерз".