Рейтинг@Mail.ru
"Коламбус" проиграл "Эдмонтону", несмотря на шайбу Проворова и пас Марченко - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:01 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/kolambus-2054086263.html
"Коламбус" проиграл "Эдмонтону", несмотря на шайбу Проворова и пас Марченко
"Коламбус" проиграл "Эдмонтону", несмотря на шайбу Проворова и пас Марченко - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Коламбус" проиграл "Эдмонтону", несмотря на шайбу Проворова и пас Марченко
"Эдмонтон Ойлерз" одержал волевую победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T08:01:00+03:00
2025-11-11T08:01:00+03:00
хоккей
спорт
кирилл марченко
иван проворов
джейк уолман
эдмонтон ойлерз
коламбус блю джекетс
сиэтл кракен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900091717_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_35a9838e9b440d57bbe8171839755c7b.jpg
/20251111/khokkey-2054082110.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900091717_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_14c013c5905c3b51571c45a29f76c50b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл марченко, иван проворов, джейк уолман, эдмонтон ойлерз, коламбус блю джекетс, сиэтл кракен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Марченко, Иван Проворов, Джейк Уолман, Эдмонтон Ойлерз, Коламбус Блю Джекетс, Сиэтл Кракен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Коламбус" проиграл "Эдмонтону", несмотря на шайбу Проворова и пас Марченко

"Коламбус" в овертайме проиграл "Эдмонтону" в матче НХЛ

© пресс-служба клуба "Коламбус Блю Джекетс"Российский хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Иван Проворов
Российский хоккеист Коламбус Блю Джекетс Иван Проворов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© пресс-служба клуба "Коламбус Блю Джекетс"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Эдмонтон Ойлерз" одержал волевую победу над "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 ноября 2025 • начало в 04:30
Закончен в OT
Эдмонтон
5 : 4
Коламбус
17:28 • Джейк Уолман
(Василий Подколзин, Джек Рослович)
40:58 • Коннор Макдэвид
(Маттиас Экхольм)
53:39 • Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
59:02 • Джейк Уолман
60:56 • Джек Рослович
(Джейк Уолман)
11:42 • Иван Проворов
(Дэймон Северсон, Адам Фантилли)
21:39 • Шон Монахэн
(Кент Джонсон, Бун Дженнер)
38:02 • Бун Дженнер
(Данте Фаббро, Зак Веренски)
44:19 • Адам Фантилли
(Кирилл Марченко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю оформили Джейк Уолман (18-я и 60-я минута), который сравнял счет за 58 секунд до конца третьего периода, и Коннор Макдэвид (41, 54), в овертайме победную шайбу забросил Джек Рословик (61). У "Коламбуса" отличились российский защитник Иван Проворов (12), Шон Монахан (22), Бун Дженнер (39) и Адам Фантилли (45).
Проворов забросил свою третью шайбу в текущем сезоне, на его счету стало 6 очков (3 гола + 3 передачи) в 15 матчах. Также у "Коламбуса" голевой передачей отметился еще один российский игрок - Кирилл Марченко, набравший свое 17-е (8+9) очко в 15 матчах. Нападающие "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков и Егор Чинахов результативными действиями не отметились. В составе "Эдмонтона" голевую передачу на свой счет записал форвард Василий Подколзин, на его счету теперь 7 (2+5) очков в 17 играх.
"Эдмонтон" (18 очков) прервал серию из трех поражений и поднялся на пятое место в Тихоокеанском дивизионе. "Коламбус" (15), потерпевший четвертое поражение подряд, замыкает таблицу Столичного дивизиона.
В следующем матче "Блю Джекетс" в ночь на 12 ноября по московскому времени в гостях сыграют с "Сиэтл Кракен", "Эдмонтон" днем позднее в гостях встретится с "Филадельфией Флайерз".
Александр Могильный - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Объявил Америке бойкот? Русский гений вошел в Зал славы, но удивил весь мир
11 ноября, 07:10
 
ХоккейСпортКирилл МарченкоИван ПроворовДжейк УолманЭдмонтон ОйлерзКоламбус Блю ДжекетсСиэтл КракенНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала