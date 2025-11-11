В Абхазии пройдет фестиваль документального кино "RТ.Док"

Афиша фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" в Сухуме

Афиша фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" в Сухуме

© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Афиша фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" в Сухуме

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Абхазии 17 и 18 ноября.

© RT Кадр из фильма "Будем жить" © RT Кадр из фильма "Будем жить"

Гости церемонии открытия увидят фильм военных документалистов RТ.Док Руслана Гусарова и Артема Сомова "Будем жить!". В центре сюжета лежат три полные драматизма и любви к жизни истории — ополченца, мобилизованного и гражданского. Все они получили тяжелые ранения, но выжили и не сломались.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из документального фильма "Будем жить" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из документального фильма "Будем жить"

Один из героев — Алиас Авидзба с позывным Горец. Он пошел на СВО в память о русских добровольцах, которые во время абхазо-грузинского конфликта защищали его страну от агрессии Грузии: "Это дань уважения в память о тех пацанах, которые сложили голову в нашей стране". На фронте он подорвался на мине и лишился ноги, но после реабилитации снова вернулся на передовую.

© RT Кадр из фильма "Будем жить" © RT Кадр из фильма "Будем жить"

Второй день показов откроет премьера военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина "Абхазы на Донбассе".

Также в зрительской программе: "Парень с нашего двора: Журавлев" — картина о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, погибшем в Запорожской области.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из документального фильма "Один в поле воин" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из документального фильма "Один в поле воин"

"Остров Веры" — вдохновляющая история от военных документалистов RТ.Док Ольги Кирий и Артема Сомова о Свято-Успенской Николо-Васильевской обители под Угледаром, "Один. Поле. Воин…" — фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова о сапере-разведчике из Дагестана Закарье Алиеве (позывной Смайлик), который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у ВСУ.

© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из фильма "Один. Поле. Воин" © Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из фильма "Один. Поле. Воин"

Гостей фестиваля ждет выступление Алексея Поддубного (Джанго) — певца, композитора, фронтового артиста, который с 2015 года провел более 200 благотворительных концертов на Донбассе. Зрители услышат новую военную лирику от патриотической российской группы "Харизматика". Свои композиции исполнят заслуженный артист Абхазии и Южной Осетии Артур Лакрба и певица, педагог эстрадного ансамбля и руководитель хора Сухумского музыкального училища Манана Братухина.

© Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из фильма "Один. Поле. Воин" © Предоставлено пресс-сужбой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из фильма "Один. Поле. Воин"

Также зрители увидят выступление районного эстрадно-фольклорного ансамбля "Мырзакан" под руководством художественного руководителя Ираклия Джумутия.

В рамках деловой программы пройдет панельная дискуссия "По доброй воле: как абхазы защищают Донбасс".

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из документального фильма "Один в поле воин" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Кадр из документального фильма "Один в поле воин"

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" состоится при поддержке МИД Республики Абхазии, Национального фонда поддержки социальных программ РФ.