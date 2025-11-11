Рейтинг@Mail.ru
Киев хотел, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 11.11.2025 (обновлено: 10:23 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/kiev-2054089703.html
Киев хотел, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне
Киев хотел, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне - РИА Новости, 11.11.2025
Киев хотел, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне
Киев с Западом хотели, чтобы штурман МиГ-31 "застрелил, удушил или усыпил" лётчика при угоне самолёта, следует из видеоролика ФСБ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:41:00+03:00
2025-11-11T10:23:00+03:00
в мире
киев
констанца
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
нато
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152892/46/1528924619_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_629752cb247c25b49306d87ef38ac351.jpg
https://ria.ru/20251111/kiev-2054089254.html
киев
констанца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152892/46/1528924619_107:0:1894:1340_1920x0_80_0_0_8b021cd980ec860beebb83052e645811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, констанца, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нато, миг-31
В мире, Киев, Констанца, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, НАТО, МиГ-31
Киев хотел, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне

ФСБ: спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 убить пилота при угоне

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Киев с Западом хотели, чтобы штурман МиГ-31 "застрелил, удушил или усыпил" лётчика при угоне самолёта, следует из видеоролика ФСБ.
Согласно данным, представленным в видеоролике, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" пилота, сидящего спереди на кресле.
ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов. ГУР МОУ планировало направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщили в ФСБ.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Летчик МиГ-31 рассказал, как его пытался завербовать сотрудник Bellingcat*
Вчера, 08:37
 
В миреКиевКонстанцаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныНАТОМиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала