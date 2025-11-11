https://ria.ru/20251111/kiev-2054089703.html
Киев хотел, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне
Киев хотел, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне - РИА Новости, 11.11.2025
Киев хотел, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне
Киев с Западом хотели, чтобы штурман МиГ-31 "застрелил, удушил или усыпил" лётчика при угоне самолёта, следует из видеоролика ФСБ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:41:00+03:00
2025-11-11T08:41:00+03:00
2025-11-11T10:23:00+03:00
в мире
киев
констанца
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
нато
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152892/46/1528924619_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_629752cb247c25b49306d87ef38ac351.jpg
https://ria.ru/20251111/kiev-2054089254.html
киев
констанца
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152892/46/1528924619_107:0:1894:1340_1920x0_80_0_0_8b021cd980ec860beebb83052e645811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, констанца, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нато, миг-31
В мире, Киев, Констанца, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, НАТО, МиГ-31
Киев хотел, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне
ФСБ: спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 убить пилота при угоне