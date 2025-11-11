Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" прервать неудачную серию

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). В составе "Рейнджерс" забросили Мика Зибанеджад (11-я минута), российский защитник Владислав Гавриков (19), Алекси Лафреньер (22), оформивший дубль российский нападающий Артемий Панарин (28, 54), который был признан третьей звездой матча, и Уилл Кайлли (40). У "Нэшвилла" автором хет-трика стал Мэттью Вуд (17, 53, 60).