Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" прервать неудачную серию

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). В составе "Рейнджерс" забросили Мика Зибанеджад (11-я минута), российский защитник Владислав Гавриков (19), Алекси Лафреньер (22), оформивший дубль российский нападающий Артемий Панарин (28, 54), который был признан третьей звездой матча, и Уилл Кайлли (40). У "Нэшвилла" автором хет-трика стал Мэттью Вуд (17, 53, 60).
Владислав Гавриков также отметился голевой передачей. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29. Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков заблокировал один бросок и провел один силовой прием.
"Рейнджерс", обыграв "Предаторз", одержали первую домашнюю победу в сезоне-2025/26. Предыдущие семь игр чемпионата на своей домашней арене "синерубашечники" проиграли. "Нэшвилл" потерпел пятое поражение подряд.
