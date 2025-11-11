Рейтинг@Mail.ru
Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" прервать неудачную серию
Хоккей
Хоккей
 
05:51 11.11.2025
Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" прервать неудачную серию
Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" прервать неудачную серию - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" прервать неудачную серию
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк рейнджерс
нэшвилл предаторз
артемий панарин
владислав гавриков
игорь шестеркин
федор свечков
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, нэшвилл предаторз, артемий панарин, владислав гавриков, игорь шестеркин, федор свечков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Нэшвилл Предаторз, Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Игорь Шестеркин, Федор Свечков
Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" прервать неудачную серию

Голы Панарина и Гаврикова помогли "Рейнджерс" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/nhlХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : twitter.com/nhl
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Рейнджерс
6 : 3
Нэшвилл
10:39 • Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Владислав Гавриков)
18:07 • Владислав Гавриков
(Винсент Трочек, Адам Фокс)
21:23 • Алексис Лафренье
(Gabriel Perreault, Винсент Трочек)
27:51 • Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Урхо Вааканайнен)
39:50 • Уилл Кюилл
(Noah Laba, Алексис Лафренье)
53:30 • Артемий Панарин
16:16 • Matthew Wood
(Майкл Бантинг, Брэди Шей)
52:48 • Matthew Wood
(Люк Евангелиста, Эрик Хаула)
59:15 • Matthew Wood
(Филип Форсберг, Райан О'Райлли)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). В составе "Рейнджерс" забросили Мика Зибанеджад (11-я минута), российский защитник Владислав Гавриков (19), Алекси Лафреньер (22), оформивший дубль российский нападающий Артемий Панарин (28, 54), который был признан третьей звездой матча, и Уилл Кайлли (40). У "Нэшвилла" автором хет-трика стал Мэттью Вуд (17, 53, 60).
Владислав Гавриков также отметился голевой передачей. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29. Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков заблокировал один бросок и провел один силовой прием.
"Рейнджерс", обыграв "Предаторз", одержали первую домашнюю победу в сезоне-2025/26. Предыдущие семь игр чемпионата на своей домашней арене "синерубашечники" проиграли. "Нэшвилл" потерпел пятое поражение подряд.
Натан Маккиннон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Названа первая звезда недели в НХЛ
10 ноября, 21:52
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Артемий Панарин Владислав Гавриков Игорь Шестеркин Федор Свечков
 
