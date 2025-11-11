Рейтинг@Mail.ru
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/kazakhstan-2054098053.html
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане - РИА Новости, 11.11.2025
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане
Русский язык в Казахстане пользуется особой поддержкой и остается важной частью социальной, образовательной и духовной жизни, заявил глава республики... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:31:00+03:00
2025-11-11T09:31:00+03:00
в мире
казахстан
россия
астана
касым-жомарт токаев
владимир путин
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg
https://ria.ru/20251111/putin-2054087377.html
https://ria.ru/20250424/tokaev-2013147241.html
казахстан
россия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_445a992acaf7ee1ae601a4bd0296f148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин, мгимо
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, МГИМО
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане

Токаев: русский язык в Казахстане пользуется особым признанием и поддержкой

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 11 ноя - РИА Новости. Русский язык в Казахстане пользуется особой поддержкой и остается важной частью социальной, образовательной и духовной жизни, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"Всегда считал, что языковое многообразие - наше уникальное преимущество. В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур. Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества", - написал Токаев в авторской статье для "Российской газеты".
Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину
Вчера, 08:13
Глава республики отметил, что поддержка русского языка рассматривается, как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами.
Кроме того, президент подчеркнул, что в Казахстане успешно работают филиалы девяти ведущих российских вузов. За последние годы образовательное партнерство вышло на новый уровень: открыт филиал МГИМО в Астане, а в Омске начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби - первое представительство зарубежного вуза на территории России.
"Это не просто подготовка кадров и укрепление академических связей - это прочные мосты реального доверия и подлинного стратегического сближения. К тому же принято важное решение о строительстве филиала российской школы "Сириус" в Алматы", - отметил Токаев.
Глава Казахстана в 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Токаев: никто в Казахстане не может навязывать, на каком языке говорить
24 апреля, 11:48
 
В миреКазахстанРоссияАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала