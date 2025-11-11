Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане

Глава республики отметил, что поддержка русского языка рассматривается, как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами.

"Это не просто подготовка кадров и укрепление академических связей - это прочные мосты реального доверия и подлинного стратегического сближения. К тому же принято важное решение о строительстве филиала российской школы "Сириус" в Алматы", - отметил Токаев.