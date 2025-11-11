Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане

АЛМА-АТА, 11 ноя - РИА Новости. Русский язык в Казахстане пользуется особой поддержкой и остается важной частью социальной, образовательной и духовной жизни, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"Всегда считал, что языковое многообразие - наше уникальное преимущество. В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур. Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества", - написал Токаев в авторской статье для "Российской газеты".
Глава республики отметил, что поддержка русского языка рассматривается, как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами.
Кроме того, президент подчеркнул, что в Казахстане успешно работают филиалы девяти ведущих российских вузов. За последние годы образовательное партнерство вышло на новый уровень: открыт филиал МГИМО в Астане, а в Омске начал работу филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби - первое представительство зарубежного вуза на территории России.
"Это не просто подготовка кадров и укрепление академических связей - это прочные мосты реального доверия и подлинного стратегического сближения. К тому же принято важное решение о строительстве филиала российской школы "Сириус" в Алматы", - отметил Токаев.
Глава Казахстана в 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.