Токаев заявил, что Россия и Казахстан сохранили динамику сотрудничества

Лидер Казахстана 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.