Токаев заявил, что Россия и Казахстан сохранили динамику сотрудничества

АЛМА-АТА, 11 ноя - РИА Новости. Казахстан и Россия, несмотря на санкционное давление и международную напряженность, сумели сохранить стабильность и динамику взаимного сотрудничества, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для "Российской газеты".
"В ноябре прошлого года президент России (Владимир Путин - ред.) посетил Казахстан с государственным визитом, который по своему политическому и практическому значению стал историческим. В Астане был подписан солидный пакет документов, открывающих новые горизонты нашего партнерства. Важно то, что, несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества", - заявил Токаев.
Лидер Казахстана 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
