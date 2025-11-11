Рейтинг@Mail.ru
Токаев заявил, что Россия и Казахстан сохранили динамику сотрудничества - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/kazakhstan-2054084954.html
Токаев заявил, что Россия и Казахстан сохранили динамику сотрудничества
Токаев заявил, что Россия и Казахстан сохранили динамику сотрудничества - РИА Новости, 11.11.2025
Токаев заявил, что Россия и Казахстан сохранили динамику сотрудничества
Казахстан и Россия, несмотря на санкционное давление и международную напряженность, сумели сохранить стабильность и динамику взаимного сотрудничества, заявил... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T07:47:00+03:00
2025-11-11T07:47:00+03:00
в мире
казахстан
россия
астана
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726539_0:0:2213:1245_1920x0_80_0_0_ae136d6b9bc99eba9e5d997524202435.jpg
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052133448.html
казахстан
россия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726539_103:0:2110:1505_1920x0_80_0_0_668349ced23463284edf0624bd15b3a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев заявил, что Россия и Казахстан сохранили динамику сотрудничества

Токаев: Россия и Казахстан сохранили динамику сотрудничества несмотря на санкции

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 11 ноя - РИА Новости. Казахстан и Россия, несмотря на санкционное давление и международную напряженность, сумели сохранить стабильность и динамику взаимного сотрудничества, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для "Российской газеты".
"В ноябре прошлого года президент России (Владимир Путин - ред.) посетил Казахстан с государственным визитом, который по своему политическому и практическому значению стал историческим. В Астане был подписан солидный пакет документов, открывающих новые горизонты нашего партнерства. Важно то, что, несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества", - заявил Токаев.
Лидер Казахстана 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Токаев заявил, что в ходе визита в Россию подпишет важные документы
31 октября, 16:50
 
В миреКазахстанРоссияАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала