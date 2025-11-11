https://ria.ru/20251111/karpin-safonov-2054330121.html
Карпин назвал вратаря на матч против перуанцев
Карпин назвал вратаря на матч против перуанцев - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Карпин назвал вратаря на матч против перуанцев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил, что вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе на... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-11T20:27:00+03:00
2025-11-11T20:27:00+03:00
2025-11-12T11:11:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
валерий карпин
виталий кафанов
пари сен-жермен (псж)
/20251111/karpin-2054329357.html
Карпин назвал вратаря на матч против перуанцев
Карпин подтвердил, что вратарь Сафонов начнет матч против перуанцев