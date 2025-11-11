https://ria.ru/20251111/karpin-2054329357.html
"Продал бы Мостовых по скидке": Карпин ответил на вопрос о дне распродажи
"Продал бы Мостовых по скидке": Карпин ответил на вопрос о дне распродажи - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Продал бы Мостовых по скидке": Карпин ответил на вопрос о дне распродажи
Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил на пресс-конференции, что продал бы Александра и Андрея Мостовых по скидке в день распродажи. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T20:25:00+03:00
2025-11-11T20:25:00+03:00
2025-11-11T20:25:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983790991_811:175:2351:1041_1920x0_80_0_0_432625f24d983f46ecca5e582ab9e295.jpg
/20251111/karpin-2054328302.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983790991_266:0:2629:1772_1920x0_80_0_0_403ea3be05df22de47e58582be697932.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, валерий карпин
Футбол, Спорт, Валерий Карпин
"Продал бы Мостовых по скидке": Карпин ответил на вопрос о дне распродажи
Карпин заявил, что в день распродажи продал бы двух Мостовых по скидке