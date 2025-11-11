Рейтинг@Mail.ru
"Продал бы Мостовых по скидке": Карпин ответил на вопрос о дне распродажи
Футбол
 
20:25 11.11.2025
"Продал бы Мостовых по скидке": Карпин ответил на вопрос о дне распродажи
"Продал бы Мостовых по скидке": Карпин ответил на вопрос о дне распродажи
"Продал бы Мостовых по скидке": Карпин ответил на вопрос о дне распродажи
Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил на пресс-конференции, что продал бы Александра и Андрея Мостовых по скидке в день распродажи.
футбол
спорт
валерий карпин
спорт, валерий карпин
Футбол, Спорт, Валерий Карпин
"Продал бы Мостовых по скидке": Карпин ответил на вопрос о дне распродажи

Карпин заявил, что в день распродажи продал бы двух Мостовых по скидке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВалерий Карпин и Андрей Мостовой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил на пресс-конференции, что продал бы Александра и Андрея Мостовых по скидке в день распродажи.
Во вторник в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция главного тренера сборной России перед товарищеским матчем с командой Перу, который состоится в среду и начнется в 20:00 мск. На вопрос о том, кого бы Карпин продал по самой большой скидке в честь дня распродажи, специалист ответил: "Мостового. Какого? Обоих".
После матча с перуанцами сборная России проведет товарищеский матч с командой Чили. Игра пройдет 15 ноября в Сочи.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Карпин рассказал о самых запоминающихся голах в игровой карьере
ФутболСпортВалерий Карпин
 
