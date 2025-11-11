Карпин рассказал о самых запоминающихся голах в игровой карьере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что самыми запоминающимися в его игровой карьере были мячи в ворота сборных Франции и Украины.

Сборная России в ближайших матчах сыграет против команд Перу (12 ноября в Петербурге) и Чили (15 ноября в Сочи).

"Самый запоминающийся гол... Это два гола за сборную французам и Украине", - сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.