Карпин рассказал о самых запоминающихся голах в игровой карьере
Карпин рассказал о самых запоминающихся голах в игровой карьере
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что самыми запоминающимися в его игровой карьере были мячи в ворота сборных Франции и Украины. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что самыми запоминающимися в его игровой карьере были мячи в ворота сборных Франции и Украины.
Сборная России в ближайших матчах сыграет против команд Перу (12 ноября в Петербурге) и Чили (15 ноября в Сочи).
"Самый запоминающийся гол... Это два гола за сборную французам и Украине", - сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.
В отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года Карпин
забил победный гол на стадионе "Стад де Франс
" в матче против сборной Франции (3:2). В том же отборочном турнире Карпин забил украинцам в Москве на стадионе "Лужники", та встреча завершилась вничью - 1:1.