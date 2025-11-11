Рейтинг@Mail.ru
Карпин прокомментировал невызов Мостового в сборную - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:06 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/karpin-2054326335.html
Карпин прокомментировал невызов Мостового в сборную
Карпин прокомментировал невызов Мостового в сборную - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Карпин прокомментировал невызов Мостового в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не включил полузащитника "Зенита" Андрея Мостового в окончательный состав на ноябрьские... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T20:06:00+03:00
2025-11-11T20:06:00+03:00
футбол
спорт
россия
перу
санкт-петербург
валерий карпин
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048056752_0:52:2772:1611_1920x0_80_0_0_03576d1371f069a4b0a3d32c4ccbd2bf.jpg
/20250814/most-2035220381.html
россия
перу
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048056752_298:0:2762:1848_1920x0_80_0_0_743cd062c701c96ebbb9e4d4bb4d1c49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, перу, санкт-петербург, валерий карпин, зенит
Футбол, Спорт, Россия, Перу, Санкт-Петербург, Валерий Карпин, Зенит
Карпин прокомментировал невызов Мостового в сборную

Карпин не включил Мостового в сборную из-за высокой конкуренции на его позиции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не включил полузащитника "Зенита" Андрея Мостового в окончательный состав на ноябрьские товарищеские матчи из-за высокой конкуренции на его позиции.
Сборная России проведет встречу против команды Перу 12 ноября в Петербурге, матч с чилийцами состоится 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. Мостовой был в расширенном списке сборной, но не вошел в окончательный состав.
"Расширенный список мы даем и дальше смотрим футболистов, которые за эти две недели с точки зрения физической готовности или травмы готовы или нет. У нас в заявке и Глебов, и Головин, и Миранчук, и Глушенков. Вызывать шестым-седьмым крайнего нападающего, когда будут играть четыре максимум, возможно, пять... Чтобы просто на месте потолкался?" - сказал Карпин.
Сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Мостовой иронично оценил уровень соперников сборной России на осень
14 августа, 12:22
 
ФутболСпортРоссияПеруСанкт-ПетербургВалерий КарпинЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала