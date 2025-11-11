Карпин прокомментировал невызов Мостового в сборную

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не включил полузащитника "Зенита" Андрея Мостового в окончательный состав на ноябрьские товарищеские матчи из-за высокой конкуренции на его позиции.