Карпин прокомментировал невызов Мостового в сборную

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не включил полузащитника "Зенита" Андрея Мостового в окончательный состав на ноябрьские товарищеские матчи из-за высокой конкуренции на его позиции.
Сборная России проведет встречу против команды Перу 12 ноября в Петербурге, матч с чилийцами состоится 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. Мостовой был в расширенном списке сборной, но не вошел в окончательный состав.
"Расширенный список мы даем и дальше смотрим футболистов, которые за эти две недели с точки зрения физической готовности или травмы готовы или нет. У нас в заявке и Глебов, и Головин, и Миранчук, и Глушенков. Вызывать шестым-седьмым крайнего нападающего, когда будут играть четыре максимум, возможно, пять... Чтобы просто на месте потолкался?" - сказал Карпин.
