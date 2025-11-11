В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах

ПЯТИГОРСК, 11 ноя – РИА Новости. Двое туристов сорвались в ущелье в горах Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг, и рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.