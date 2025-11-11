Рейтинг@Mail.ru
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/karachaevo-cherkesija-2054208399.html
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах - РИА Новости, 11.11.2025
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах
Двое туристов сорвались в ущелье в горах Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:57:00+03:00
2025-11-11T14:57:00+03:00
карачаево-черкесская республика (кчр)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251110/gory-2053993173.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия
Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Происшествия
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах

В горах Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в Махарское ущелье

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 11 ноя – РИА Новости. Двое туристов сорвались в ущелье в горах Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Двое туристов на перевале Кичи-Муруджу оступились и сорвались в Махарское ущелье. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура Карачаевского района организовала проверку", – сообщили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг, и рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
Альпинисты на пути восхождения - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Тайна "Бурятского перевала Дятлова": что случилось с туристами летом 93-го
10 ноября, 17:47
 
Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала