https://ria.ru/20251111/karachaevo-cherkesija-2054208399.html
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах - РИА Новости, 11.11.2025
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах
Двое туристов сорвались в ущелье в горах Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:57:00+03:00
2025-11-11T14:57:00+03:00
2025-11-11T14:57:00+03:00
карачаево-черкесская республика (кчр)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251110/gory-2053993173.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия
Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Происшествия
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах
В горах Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в Махарское ущелье