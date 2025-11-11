Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило о затоплении прибрежных сел на северо-востоке Камчатки
08:58 11.11.2025
МЧС предупредило о затоплении прибрежных сел на северо-востоке Камчатки
МЧС предупредило о затоплении прибрежных сел на северо-востоке Камчатки - РИА Новости, 11.11.2025
МЧС предупредило о затоплении прибрежных сел на северо-востоке Камчатки
Спасатели на основе данных метеорологов прогнозируют затопление низменных участков в нескольких прибрежных селах Карагинского и Олюторского районов Камчатки в... РИА Новости, 11.11.2025
МЧС предупредило о затоплении прибрежных сел на северо-востоке Камчатки

МЧС предупредило жителей сел на северо-востоке Камчатки об угрозе затопления

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Спасатели на основе данных метеорологов прогнозируют затопление низменных участков в нескольких прибрежных селах Карагинского и Олюторского районов Камчатки в среду из-за перелива морской воды через песчаные косы, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
«

"На северо-восточном побережье Камчатки ожидается перелив песчаных кос морской водой. Прогнозируется размыв песчаных кос морской водой, затопление низменных участков в районе сёл Ивашка, Кострома, Тымлат, Ильпырское Карагинского муниципального района, а также сёл Вывенка, Корф и Апука Олюторского муниципального района", – проинформировали спасатели в Telegram-канале.

Уточняется, что действие штормового предупреждения начнется в 9.00 в среду и сохранится до 20.00 этого же дня.
"Спасатели настоятельно рекомендуют не выезжать в этот период на указанные прибрежные зоны", – подчеркивается в сообщении.
Для экстренных случаев работает единый номер вызова всех оперативных служб – 112.
