МЧС предупредило о затоплении прибрежных сел на северо-востоке Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Спасатели на основе данных метеорологов прогнозируют затопление низменных участков в нескольких прибрежных селах Карагинского и Олюторского районов Камчатки в среду из-за перелива морской воды через песчаные косы, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

« "На северо-восточном побережье Камчатки ожидается перелив песчаных кос морской водой. Прогнозируется размыв песчаных кос морской водой, затопление низменных участков в районе сёл Ивашка, Кострома, Тымлат, Ильпырское Карагинского муниципального района, а также сёл Вывенка, Корф и Апука Олюторского муниципального района", – проинформировали спасатели в Telegram-канале.

Уточняется, что действие штормового предупреждения начнется в 9.00 в среду и сохранится до 20.00 этого же дня.

"Спасатели настоятельно рекомендуют не выезжать в этот период на указанные прибрежные зоны", – подчеркивается в сообщении.