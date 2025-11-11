У берегов Камчатки зафиксировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксированы у берегов Камчатки за сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло 17 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9, один из которых ощущался в населенных пунктах.
"За сутки произошло девять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,8 до 5,2", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.