"Ему играть еще долго": Кафанов про слова Акинфеева о проводах из сборной
Футбол
 
09:52 11.11.2025
"Ему играть еще долго": Кафанов про слова Акинфеева о проводах из сборной
"Ему играть еще долго": Кафанов про слова Акинфеева о проводах из сборной
"Ему играть еще долго": Кафанов про слова Акинфеева о проводах из сборной

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев достоин больших проводов, но подобное мероприятие пока рано организовывать.
Ранее Акинфеев в автобиографической книге выразил недовольство тем, что его проводили из сборной коротким роликом на табло.
"Проводов он достоин очень больших. Он очень много сделал и для клуба, и для сборной, и для российской вратарской школы. Но когда вратарям предлагают сделать какие-то проводы, это звучит так, как будто его хотят проводить из футбола", - сказал Кафанов.
"Игорю надо играть еще очень долго, поэтому, я думаю, ему некорректно это предлагать", - ответил Кафанов на вопрос, нужно ли организовать Акинфееву дополнительные проводы из сборной России.
Акинфееву 39 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за "красно-синих" на протяжении всей карьеры - с 2003 года. В составе армейцев голкипер выиграл шесть чемпионатов России, восемь Кубков и восемь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА. Кроме того, на его счету 111 игр за сборную, бронзовая медаль чемпионата Европы 2008 года, а также выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье
10 ноября, 18:18
 
ФутболИгорь АкинфеевВиталий КафановПФК ЦСКАСборная России по футболу
 
