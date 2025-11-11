"Ему играть еще долго": Кафанов про слова Акинфеева о проводах из сборной

«

"Проводов он достоин очень больших. Он очень много сделал и для клуба, и для сборной, и для российской вратарской школы. Но когда вратарям предлагают сделать какие-то проводы, это звучит так, как будто его хотят проводить из футбола", - сказал Кафанов.