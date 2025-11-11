https://ria.ru/20251111/izrail-2054056718.html
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль участвует в процессе, направленном на то, чтобы сделать Сирию успешной страной. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:37:00+03:00
2025-11-11T00:37:00+03:00
2025-11-11T00:37:00+03:00
в мире
сирия
израиль
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054054792.html
сирия
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль, сша, дональд трамп
В мире, Сирия, Израиль, США, Дональд Трамп
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп
Трамп: Израиль включен в работу, направленную на развитие Сирии