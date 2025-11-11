Рейтинг@Mail.ru
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
00:37 11.11.2025
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль участвует в процессе, направленном на то, чтобы сделать Сирию успешной страной. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:37:00+03:00
2025-11-11T00:37:00+03:00
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп

Трамп: Израиль включен в работу, направленную на развитие Сирии

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль участвует в процессе, направленном на то, чтобы сделать Сирию успешной страной.
"Мы должны сделать так, чтобы Сирия работала. Это важная часть Ближнего Востока, и, должен сказать, всё идёт очень хорошо. Мы также работаем с Израилем над тем, чтобы он ладил с Сирией и со всеми остальными. И это удивительно работает", - сказал Трамп журналистам, выступая в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп объявил о соглашении с лидером Сирии
