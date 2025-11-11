https://ria.ru/20251111/islamabad-2054315024.html
Число пострадавших в результате теракта в Исламабаде возросло до 37
Число пострадавших в результате теракта в Исламабаде возросло до 37 - РИА Новости, 11.11.2025
Число пострадавших в результате теракта в Исламабаде возросло до 37
Не менее 37 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в результате атаки террориста-смертника перед зданием районного суда Исламабада, сообщили РИА... РИА Новости, 11.11.2025
ИСЛАМАБАД, 11 ноя - РИА Новости. Не менее 37 человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в результате атаки террориста-смертника перед зданием районного суда Исламабада, сообщили РИА Новости в полиции пакистанской столицы.
Ранее во вторник глава МВД Пакистана
Мохсин Накви заявил, что в результате нападения погибли по меньшей мере 12 человек, ранены еще 27.
"Число погибших к настоящему моменту составляет 12 человек, пострадали еще 37… Среди погибших полицейских нет, но пострадали четверо сотрудников полиции", - сообщил источник.
По его данным, полиции удалось обнаружить улики, которые помогут установить личность исполнителей теракта, расследование продолжается.
Пакистанская сторона ранее обвинила в случившемся повстанческое движение "Техрик-е Талибан Пакистан", которое базируется в Афганистане
. По словам министра обороны Хаваджа Мухаммеда Асифа, диалог с соседней страной остается нецелесообразным до тех пор, пока на ее территории укрываются представители движения.