При атаке террориста-смертника в Исламабаде погибли 12 человек

ИСЛАМАБАД, 11 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 27 ранены в результате атаки террориста-смертника перед зданием районного суда в пакистанской столице Исламабад, сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Накви.