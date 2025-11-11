Рейтинг@Mail.ru
При атаке террориста-смертника в Исламабаде погибли 12 человек
15:46 11.11.2025 (обновлено: 17:56 11.11.2025)
При атаке террориста-смертника в Исламабаде погибли 12 человек
При атаке террориста-смертника в Исламабаде погибли 12 человек - РИА Новости, 11.11.2025
При атаке террориста-смертника в Исламабаде погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли, 27 ранены в результате атаки террориста-смертника перед зданием районного суда в пакистанской столице Исламабад, сообщил... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
исламабад
пакистан
афганистан
исламабад
пакистан
афганистан
в мире, исламабад, пакистан, афганистан
В мире, Исламабад, Пакистан, Афганистан
При атаке террориста-смертника в Исламабаде погибли 12 человек

В Исламабаде при атаке смертника погибли 12 человек и 27 пострадали

Место теракта в Исламабаде. 11 ноября 2025
Место теракта в Исламабаде. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / W.K. Yousufzai
Место теракта в Исламабаде. 11 ноября 2025
ИСЛАМАБАД, 11 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 27 ранены в результате атаки террориста-смертника перед зданием районного суда в пакистанской столице Исламабад, сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Накви.
Сильный взрыв прогремел в зоне G11 на западе Исламабада напротив здания районного суда в результате террористической атаки. Полиция оцепила улицу, на место происшествия приехали машины скорой помощи.
"Атака террориста-смертника произошла в 12.39 (10.39 мск), террорист пытался войти в здание суда. Когда у него не получилось, он двинулся в сторону полицейской машины", - заявил глава МВД Пакистана Мохсин Накви.
Пакистанская сторона обвинила в случившемся повстанческое движение "Техрик-е Талибан Пакистан", которое базируется в Афганистане. По словам министра обороны Хаваджа Мухаммеда Асифа, диалог с соседней страной остается нецелесообразным до тех пор, пока на ее территории укрываются представители движения.
