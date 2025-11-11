При атаке террориста-смертника в Исламабаде погибли 12 человек

ИСЛАМАБАД, 11 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 27 ранены в результате атаки террориста-смертника перед зданием районного суда в пакистанской столице Исламабад, сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Накви.
Сильный взрыв прогремел в зоне G11 на западе Исламабада напротив здания районного суда в результате террористической атаки. Полиция оцепила улицу, на место происшествия приехали машины скорой помощи.
"Атака террориста-смертника произошла в 12.39 (10.39 мск), террорист пытался войти в здание суда. Когда у него не получилось, он двинулся в сторону полицейской машины", - заявил глава МВД Пакистана Мохсин Накви.
Пакистанская сторона обвинила в случившемся повстанческое движение "Техрик-е Талибан Пакистан", которое базируется в Афганистане. По словам министра обороны Хаваджа Мухаммеда Асифа, диалог с соседней страной остается нецелесообразным до тех пор, пока на ее территории укрываются представители движения.