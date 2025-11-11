Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье проведут инфотуры для турагентств и блогеров
Новости Подмосковья
 
15:37 11.11.2025
В Подмосковье проведут инфотуры для турагентств и блогеров
В Подмосковье проведут инфотуры для турагентств и блогеров - РИА Новости, 11.11.2025
В Подмосковье проведут инфотуры для турагентств и блогеров
В Подмосковье в этом году проведут 14 информационных туров для профессионалов туристической отрасли, а также блогеров в сфере культуры и туризма, сообщает... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:37:00+03:00
2025-11-11T15:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
ногинск
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
ногинск
московская область (подмосковье), орехово-зуево, ногинск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Ногинск
В Подмосковье проведут инфотуры для турагентств и блогеров

В Подмосковье в этом году пройдут 14 инфотуров для туроператоров и блогеров

Вид на Коломну
Вид на Коломну. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Подмосковье в этом году проведут 14 информационных туров для профессионалов туристической отрасли, а также блогеров в сфере культуры и туризма, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Маршруты проходят по ключевым и новым туристическим объектам в различных городах Подмосковья, включая такие направления как Звенигород-Руза, Ногинск, Орехово-Зуево, Коломна-Зарайск, Серпухов-Чехов, Дмитров-Дубна и Сергиев Посад.
К настоящему времени участие в программе приняли более 70 представителей туротрасли и блогеров. Для них организовано шесть групповых поездок, еще три индивидуальных тура проведены для авторов блогов, пишущих о культуре и туризме, с аудиторией от 20 тысяч подписчиков. Участники посетили Орехово-Зуево, Истру, Рузу, Мытищи, Звенигород, Ногинск, Сергиев Посад и Серпухов-Чехов.
До 5 декабря 2025 года запланировано проведение еще пяти групповых инфотуров. Маршруты включают города Королев и Пушкино, Коломну и Зарайск, Воскресенск и Егорьевск, Дмитров и Дубну, а также Клин с посещением сафари-парка.
Московская область (Подмосковье) Орехово-Зуево Ногинск
 
 
