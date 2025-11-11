В Подмосковье проведут инфотуры для турагентств и блогеров

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Подмосковье в этом году проведут 14 информационных туров для профессионалов туристической отрасли, а также блогеров в сфере культуры и туризма, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Маршруты проходят по ключевым и новым туристическим объектам в различных городах Подмосковья, включая такие направления как Звенигород-Руза, Ногинск, Орехово-Зуево, Коломна-Зарайск, Серпухов-Чехов, Дмитров-Дубна и Сергиев Посад.

К настоящему времени участие в программе приняли более 70 представителей туротрасли и блогеров. Для них организовано шесть групповых поездок, еще три индивидуальных тура проведены для авторов блогов, пишущих о культуре и туризме, с аудиторией от 20 тысяч подписчиков. Участники посетили Орехово-Зуево, Истру, Рузу, Мытищи, Звенигород, Ногинск, Сергиев Посад и Серпухов-Чехов.