Губерниев назвал увольнение Станковича дешевым цирком

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал дешевым цирком отставку сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера московского футбольного клуба "Спартак".
Ранее во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с главным тренером команды сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Станковича уволили. Тренера "Спартака". После двух побед. А раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо. Как все глупо и несвоевременно! Раньше надо было увольнять Станковича. Он состав стабилизировал наконец-то, дважды победил. И на тебе", - написал Губерниев в своем Telegram-канале.
После 15 туров "красно-белые" занимают шестое место в чемпионате России, уступая лидирующим "Краснодару" и ЦСКА восемь очков.