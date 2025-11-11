Рейтинг@Mail.ru
Губерниев назвал увольнение Станковича дешевым цирком - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Футбол
 
22:11 11.11.2025
Губерниев назвал увольнение Станковича дешевым цирком
Губерниев назвал увольнение Станковича дешевым цирком
Губерниев назвал увольнение Станковича дешевым цирком
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал дешевым цирком отставку сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
футбол
россия
дмитрий губерниев
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
Губерниев назвал увольнение Станковича дешевым цирком

Губерниев назвал увольнение Станковича из "Спартака" дешевым цирком шапито

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал дешевым цирком отставку сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера московского футбольного клуба "Спартак".
Ранее во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с главным тренером команды сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Станкович прокомментировал уход с поста главного тренера "Спартака"
11 ноября, 20:00
"Станковича уволили. Тренера "Спартака". После двух побед. А раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо. Как все глупо и несвоевременно! Раньше надо было увольнять Станковича. Он состав стабилизировал наконец-то, дважды победил. И на тебе", - написал Губерниев в своем Telegram-канале.
После 15 туров "красно-белые" занимают шестое место в чемпионате России, уступая лидирующим "Краснодару" и ЦСКА восемь очков.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Не знал своих игроков": Тарпищев назвал причину увольнения Станковича
11 ноября, 21:41
 
