На борту разбившегося в Грузии самолета находились 20 человек - РИА Новости, 11.11.2025
17:34 11.11.2025
На борту разбившегося в Грузии самолета находились 20 человек
Не менее 20 человек были на борту разбившегося в Грузии турецкого военного самолета, сообщило министерство обороны Турции. РИА Новости, 11.11.2025
Крушение турецкого военного самолета в Грузии
Турецкий военный вертолет потерпел крушение в Грузии, видео публикует грузинское ТВ.
СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Не менее 20 человек были на борту разбившегося в Грузии турецкого военного самолета, сообщило министерство обороны Турции.
Минобороны Турции сообщило во вторник о крушении военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии, Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию.
"В разбившемся самолете находились 20 человек, включая экипаж. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщило МО в пресс-релизе.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая ранее сообщил, что обсудил крушение турецкого военного самолета с грузинским коллегой, который направился на место происшествия.
Ранее во вторник грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что получила кадры падения у грузинско-азербайджанской границы, предположительно, турецкого военного вертолета. Позднее грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что там потерпел катастрофу турецкий C-130 Hercules а не вертолет. По ее данным со ссылкой на сервис Flightradar24, воздушное судно вылетело из аэропорта Гянджи в 14.19 по местному времени, после чего обновленные данные больше не находятся.
Крушение турецкого военного самолета в Грузии
