На борту разбившегося в Грузии самолета находились 20 человек

Не менее 20 человек были на борту разбившегося в Грузии турецкого военного самолета, сообщило министерство обороны Турции. РИА Новости, 11.11.2025
Новости
Крушение турецкого военного самолета в Грузии
Турецкий военный вертолет потерпел крушение в Грузии, видео публикует грузинское ТВ.
