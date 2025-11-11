Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

На борту разбившегося в Грузии самолета находились 20 человек

СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Не менее 20 человек были на борту разбившегося в Грузии турецкого военного самолета, сообщило министерство обороны Турции.

Минобороны Турции сообщило во вторник о крушении военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию.

"В разбившемся самолете находились 20 человек, включая экипаж. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщило МО в пресс-релизе.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая ранее сообщил, что обсудил крушение турецкого военного самолета с грузинским коллегой, который направился на место происшествия.