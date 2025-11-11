Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида - РИА Новости, 11.11.2025
15:52 11.11.2025
Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида
Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида
общество, госдума рф, единая россия
Общество, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида

Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на россиян и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от фракции "Единая Россия".
Проектом предлагается включить участие в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.
Также предусматривается включение в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа и непогребенных останков жертв геноцида советского народа и установление их имен.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о жертвах геноцида советского народа в ВОВ
21 апреля, 15:11
 
