Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида

Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на россиян и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.

Проектом предлагается включить участие в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.