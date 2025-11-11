https://ria.ru/20251111/gosduma-2054230439.html
Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида
Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида - РИА Новости, 11.11.2025
Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на россиян и организации, которые помогают в... РИА Новости, 11.11.2025
Госдума одобрила проект о поддержке НКО, сохраняющих память жертв геноцида
Госдума одобрила в I чтении проект о поддержке НКО и волонтеров
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на россиян и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.
Законопроект был внесен в Госдуму
группой депутатов от фракции "Единая Россия
".
Проектом предлагается включить участие в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.
Также предусматривается включение в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа и непогребенных останков жертв геноцида советского народа и установление их имен.