Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России
Численность многодетных семей в России выросла на 8,8% с начала этого года, их стало 2,9 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2025
