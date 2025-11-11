Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Численность многодетных семей в России выросла на 8,8% с начала этого года, их стало 2,9 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что с начала года на 300 тысяч человек выросло число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, оно составило 9,2 миллиона человек.