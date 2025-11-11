Рейтинг@Mail.ru
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:05 11.11.2025 (обновлено: 17:07 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/golikova-2054263523.html
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России - РИА Новости, 11.11.2025
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России
Численность многодетных семей в России выросла на 8,8% с начала этого года, их стало 2,9 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:05:00+03:00
2025-11-11T17:07:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91561/19/915611936_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a2a4f9e5a3bc4dbac8d1f6a920c25dd7.jpg
https://ria.ru/20251027/lvova-belova-2050867272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91561/19/915611936_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_38cf9d9a840d1c0639a3a8cc6e67c21c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова
Хорошие новости, Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России

Голикова: с начала года число многодетных семей в России выросло на 8,8%

© Fotolia / Nick FreundРебенок держит за руку маму
Ребенок держит за руку маму - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Fotolia / Nick Freund
Ребенок держит за руку маму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Численность многодетных семей в России выросла на 8,8% с начала этого года, их стало 2,9 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уже с начала этого года численность многодетных семей в России увеличилась на 8,8%. Их стало 2,9 миллиона", - сказала Голикова во время объявления номинаций и состава жюри первой национальной премии "Большая семья России".
Она отметила, что с начала года на 300 тысяч человек выросло число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, оно составило 9,2 миллиона человек.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
27 октября, 11:50
 
Хорошие новостиОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала