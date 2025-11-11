Рейтинг@Mail.ru
Германия направит Украине 40 миллионов евро в преддверии зимы - РИА Новости, 11.11.2025
23:52 11.11.2025
Германия направит Украине 40 миллионов евро в преддверии зимы
Германия направит Украине 40 миллионов евро в преддверии зимы - РИА Новости, 11.11.2025
Германия направит Украине 40 миллионов евро в преддверии зимы
Германия направит Украине дополнительные средства в размере 40 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи в преддверии зимы, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 11.11.2025
в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
Германия направит Украине 40 миллионов евро в преддверии зимы

ФРГ направит Украине дополнительно 40 млн евро в преддверии зимы

© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Германия направит Украине дополнительные средства в размере 40 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи в преддверии зимы, сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Мы помогаем, чтобы дома оставались теплыми и освещенными", - сказал Вадефуль, чьи слова приводит новостной портал Tagesschau.
По его словам, выделенные средства планируется израсходовать на Украине на ремонт систем отопления, а также поставки электрогенераторов и таких вещей, как одеяла или средства гигиены.
Как отмечает портал, объем гуманитарной помощи Украине уменьшился в этом году более чем наполовину по сравнению с прошлым годом из-за сокращения бюджета МИД ФРГ и составил порядка 200 миллионов евро.
Флаги Германии, Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Германия планирует оказывать военную поддержку Украине до 2029 года
1 апреля, 15:51
 
В миреГерманияУкраина
 
 
