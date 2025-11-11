https://ria.ru/20251111/germanija-2054354395.html
Германия направит Украине 40 миллионов евро в преддверии зимы
Германия направит Украине дополнительные средства в размере 40 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи в преддверии зимы, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 11.11.2025
ФРГ направит Украине дополнительно 40 млн евро в преддверии зимы