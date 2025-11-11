Рейтинг@Mail.ru
WSJ: в Германии зафиксировали тысячи инцидентов с БПЛА - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 11.11.2025 (обновлено: 09:52 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/germanija-2054093351.html
WSJ: в Германии зафиксировали тысячи инцидентов с БПЛА
WSJ: в Германии зафиксировали тысячи инцидентов с БПЛА - РИА Новости, 11.11.2025
WSJ: в Германии зафиксировали тысячи инцидентов с БПЛА
Власти Германии в 2025 году насчитали тысячи инцидентов с несанкционированным появлением в воздухе беспилотников, однако при этом в большинстве случаев не... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:11:00+03:00
2025-11-11T09:52:00+03:00
в мире
германия
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054102150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52ed2a5a94f229d832bce3a93ce9d6fd.jpg
https://ria.ru/20251105/es-2053048779.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054102150_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f46c514d54c3766aac43aa9217a1ab10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фбр
В мире, Германия, ФБР
WSJ: в Германии зафиксировали тысячи инцидентов с БПЛА

WSJ: в Германии зафиксировали тысячи инцидентов с беспилотниками в 2025 году

© Getty Images / Johannes SimonЗнак запрета дронов в аэропорту Мюнхена
Знак запрета дронов в аэропорту Мюнхена - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Знак запрета дронов в аэропорту Мюнхена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Германии в 2025 году насчитали тысячи инцидентов с несанкционированным появлением в воздухе беспилотников, однако при этом в большинстве случаев не смогли соотнести их с какими-либо конкретными лицами, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на немецкие источники.
"Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, аналог ФБР, зарегистрировало в этом году тысячи инцидентов с использованием беспилотников", - пишет издание.
По словам представителя МВД Германии, общее число инцидентов в 2025 году составляет "небольшое четырехзначное число", в среднем в день насчитывается не менее трех подобных инцидентов.
Представитель немецкого правительства рассказал изданию, что отчеты о появлении беспилотников теперь обновляются каждые две недели, а не ежеквартально, в рамках усиленных мер по борьбе со шпионажем и саботажем. При этом данные останутся засекреченными, поскольку в большинстве случаев власти не смогли связать появление беспилотника с каким-либо конкретным лицом.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
НАТО и ЕС работают над единой системой защиты от БПЛА, заявил Рютте
5 ноября, 19:33
 
В миреГерманияФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала