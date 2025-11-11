WSJ: в Германии зафиксировали тысячи инцидентов с БПЛА

По словам представителя МВД Германии, общее число инцидентов в 2025 году составляет "небольшое четырехзначное число", в среднем в день насчитывается не менее трех подобных инцидентов.

Представитель немецкого правительства рассказал изданию, что отчеты о появлении беспилотников теперь обновляются каждые две недели, а не ежеквартально, в рамках усиленных мер по борьбе со шпионажем и саботажем. При этом данные останутся засекреченными, поскольку в большинстве случаев власти не смогли связать появление беспилотника с каким-либо конкретным лицом.