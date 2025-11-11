WSJ: в Германии зафиксировали тысячи инцидентов с БПЛА

https://ria.ru/20251111/germanija-2054093351.html
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Власти Германии в 2025 году насчитали тысячи инцидентов с несанкционированным появлением в воздухе беспилотников, однако при этом в большинстве случаев не смогли соотнести их с какими-либо конкретными лицами, сообщает издание Wall Street Journal
со ссылкой на немецкие источники.
"Федеральное ведомство уголовной полиции Германии
, аналог ФБР
, зарегистрировало в этом году тысячи инцидентов с использованием беспилотников", - пишет издание.
По словам представителя МВД Германии, общее число инцидентов в 2025 году составляет "небольшое четырехзначное число", в среднем в день насчитывается не менее трех подобных инцидентов.
Представитель немецкого правительства рассказал изданию, что отчеты о появлении беспилотников теперь обновляются каждые две недели, а не ежеквартально, в рамках усиленных мер по борьбе со шпионажем и саботажем. При этом данные останутся засекреченными, поскольку в большинстве случаев власти не смогли связать появление беспилотника с каким-либо конкретным лицом.