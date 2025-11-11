Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Нижегородском районе ведется строительство газопровода высокого давления для ТЭЦ-8. Проект, реализуемый специалистами комплекса городского хозяйства Москвы с марта этого года, завершится в 2027-м. При его строительстве специалисты применяют современные бестраншейные технологии, которые минимизируют вмешательство в городскую среду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое оборудование обеспечит надежное и бесперебойное теплоэнергоснабжение для тысяч жителей и десятков коммунальных и социальных объектов столицы.

Уточняется, что общая протяженность газопровода составит более 2,5 километра. Он пройдет через территорию с насыщенной транспортной и инженерной инфраструктурой, включая пересечение железнодорожных путей, линии Московского центрального кольца в районе станции Новохохловская, а также участков Московского скоростного диаметра.

Кроме того, в рамках проекта также предусмотрена установка трех современных шаровых газовых кранов с электроприводом, подключенных к автоматизированной системе дистанционного управления центральной диспетчерской АО "Мосгаз", что позволит контролировать объект и управлять им в режиме реального времени.