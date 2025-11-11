Рейтинг@Mail.ru
Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке Москвы
Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:44 11.11.2025
Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке Москвы
Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке Москвы
Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке Москвы
Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:44:00+03:00
2025-11-11T15:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
москва
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке Москвы

Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке столицы

Газопровод высокого давления. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 появится на юго-востоке столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Нижегородском районе ведется строительство газопровода высокого давления для ТЭЦ-8. Проект, реализуемый специалистами комплекса городского хозяйства Москвы с марта этого года, завершится в 2027-м. При его строительстве специалисты применяют современные бестраншейные технологии, которые минимизируют вмешательство в городскую среду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новое оборудование обеспечит надежное и бесперебойное теплоэнергоснабжение для тысяч жителей и десятков коммунальных и социальных объектов столицы.
Уточняется, что общая протяженность газопровода составит более 2,5 километра. Он пройдет через территорию с насыщенной транспортной и инженерной инфраструктурой, включая пересечение железнодорожных путей, линии Московского центрального кольца в районе станции Новохохловская, а также участков Московского скоростного диаметра.
Кроме того, в рамках проекта также предусмотрена установка трех современных шаровых газовых кранов с электроприводом, подключенных к автоматизированной системе дистанционного управления центральной диспетчерской АО "Мосгаз", что позволит контролировать объект и управлять им в режиме реального времени.
"Несмотря на сложные геологические условия, специалисты применяют современные бестраншейные технологии, которые минимизируют вмешательство в городскую среду. Свыше 2,1 километра газопровода построят методом микротоннелирования и только около 400 метров выполнят способом открытой прокладки... Строительство нового газопровода для ТЭЦ-8 — стратегически важная задача для обеспечения стабильного теплоэнергоснабжения Центрального и Юго-Восточного округов Москвы. Электричество и тепло отсюда поступают в крупнейшие промышленные предприятия города, а также жилые дома в районах Замоскворечье, Рязанский, Нижегородский, Даниловский, Южнопортовый и Таганский", - добавили на сайте.
