https://ria.ru/20251111/futbol-2054169607.html
"Слишком много негатива по Станковичу": Семин обратился к журналистам
"Слишком много негатива по Станковичу": Семин обратился к журналистам - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Слишком много негатива по Станковичу": Семин обратился к журналистам
Экс-главный тренер сборной России по футболу и "Локомотива" Юрий Семин считает, что журналисты очень негативно относятся к главному тренеру московского... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T13:16:00+03:00
2025-11-11T13:16:00+03:00
2025-11-11T13:17:00+03:00
футбол
спорт
юрий семин
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112319/34/1123193450_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_630b2113b62f409a7a5216549a19dff4.jpg
/20251111/stankovich-2054160836.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112319/34/1123193450_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_ef04e135c7c1577749c33bbb5c0929f6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, юрий семин, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Юрий Семин, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Слишком много негатива по Станковичу": Семин обратился к журналистам
Семин: журналисты чересчур негативно относятся к тренеру "Спартака" Станковичу
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-главный тренер сборной России по футболу и "Локомотива" Юрий Семин считает, что журналисты очень негативно относятся к главному тренеру московского "Спартака" сербу Деяну Станковичу, им нужно поправить уровень корректности и этики.
Станкович сорвался на журналиста "Матч ТВ" Адама Ахмадова во время послематчевого интервью по итогам игры 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом" в Грозном. Почти сразу после этого тренер "красно-белых" не вышел на пресс-конференцию из-за "сорванного голоса".
«
"Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу", - сказал Семин РИА Новости.
По результатам 15 туров РПЛ "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.