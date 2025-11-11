Рейтинг@Mail.ru
"Слишком много негатива по Станковичу": Семин обратился к журналистам
Футбол
 
13:16 11.11.2025
"Слишком много негатива по Станковичу": Семин обратился к журналистам
2025
Семин: журналисты чересчур негативно относятся к тренеру "Спартака" Станковичу

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-главный тренер сборной России по футболу и "Локомотива" Юрий Семин считает, что журналисты очень негативно относятся к главному тренеру московского "Спартака" сербу Деяну Станковичу, им нужно поправить уровень корректности и этики.
Станкович сорвался на журналиста "Матч ТВ" Адама Ахмадова во время послематчевого интервью по итогам игры 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом" в Грозном. Почти сразу после этого тренер "красно-белых" не вышел на пресс-конференцию из-за "сорванного голоса".
"Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу", - сказал Семин РИА Новости.
По результатам 15 туров РПЛ "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
