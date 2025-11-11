Чемпиона мира по футболу заподозрили в мошенничестве, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста подозревается перуанской прокуратурой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает El Espanol.
По информации источника, Иньеста находится под следствием по подозрению в участии в финансовой мошеннической сети через свою компанию Never Say Never и ее дочернюю компанию в Южной Америке. Прокуратура открыла делопроизводство против бывшего полузащитника "Барселоны", из-за действий компании которого перуанские предприниматели понесли убытки на сумму более 600 тысяч долларов.
Отмечается, что Never Say Never и ее дочерняя компания собирали средства на проведение в Перу спортивных и музыкальных мероприятий, большинство из которых так и не состоялись, а средства не были возвращены. Сам футболист принимал участие в рекламной кампании открытия южноамериканского филиала организации, что может трактоваться как участие в мошеннической схеме. Среди несостоявшихся мероприятий был матч легенд между сборными Перу и Испании. В июне 2024 года южноамериканский филиал Never Say Never был объявлен банкротом и начал процедуру ликвидации.
Иньесте 41 год, он завершил карьеру в 2024 году. В качестве футболиста сборной Испании он становился чемпионом мира и двукратным победителем чемпионата Европы. С 2002 по 2018 год полузащитник играл за "Барселону", с которой стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также шесть раз выиграл Кубок Испании. Затем Иньеста перешел в японский "Виссел Кобе". Последним клубом в карьере футболиста стал "Эмирейтс" из ОАЭ.