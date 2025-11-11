Рейтинг@Mail.ru
Франция не позвала Россию на церемонию в честь окончания Первой мировой - РИА Новости, 11.11.2025
16:33 11.11.2025 (обновлено: 18:02 11.11.2025)
Франция не позвала Россию на церемонию в честь окончания Первой мировой
Франция не позвала Россию на церемонию в честь окончания Первой мировой - РИА Новости, 11.11.2025
Франция не позвала Россию на церемонию в честь окончания Первой мировой
Власти Франции вновь не пригласили представителей России на официальную церемонию по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, но посольство РФ провело... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:33:00+03:00
2025-11-11T18:02:00+03:00
в мире
франция
россия
франция
россия
2025
в мире, франция, россия
В мире, Франция, Россия
Франция не позвала Россию на церемонию в честь окончания Первой мировой

Мешков: Франция вновь не позвала РФ на церемонию в память о Первой мировой войне

© AP Photo / Benoit TessierОфициальная церемония по случаю годовщины окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. 11 ноября 2025
Официальная церемония по случаю годовщины окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Официальная церемония по случаю годовщины окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. 11 ноября 2025
ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Франции вновь не пригласили представителей России на официальную церемонию по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, но посольство РФ провело собственное мероприятие, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.
Во вторник по всей Франции проходят торжественные мероприятия, посвящённые годовщине окончания Первой мировой войны. Главная церемония с участием президента Франции Эммануэля Макрона и высокопоставленных официальных лиц проходит у Триумфальной арки в Париже.
Подписание Версальского мирного договора - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Эксперт назвал Версальский договор катализатором глобального конфликта
28 июня 2024, 03:24
"Эта практика ведется с 22-го года. В очередной раз (на официальной церемонии - ред.) находится место для стран, которые сражались против Франции, а нам там место не предусматривают", - ответил Мешков РИА Новости.
Мешков возложил цветы к монументу Русского экспедиционного корпуса. В церемонии приняли участие сотрудники дипломатической миссии, представители русскоязычных общественных организаций и казачьего сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Посол отметил, что, несмотря на отсутствие приглашения на официальные мероприятия, память о российских солдатах во Франции сохраняется. Помимо парижского монумента ещё три памятника русскому солдату расположены во французских деревнях. Местные жители продолжают ухаживать за ними и чтят вклад России в освобождение Франции.
Русский экспедиционный корпус был направлен во Францию в 1916 году по решению союзников по Антанте. Его численность составляла около 20 тысяч человек. Подразделения участвовали в боевых действиях в Шампани, включая бои в районе деревни Курси в 1917 году. После революции часть военнослужащих продолжила службу в составе Русского легиона во французской армии. Сегодня более 5 тысяч российских солдат покоятся на французских военных кладбищах.
Празднование годовщины победы над нацистами и окончания Второй мировой войны на Елисейских полях в Париже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
22 апреля, 13:37
 
В миреФранцияРоссия
 
 
