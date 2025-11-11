Официальная церемония по случаю годовщины окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. 11 ноября 2025

© AP Photo / Benoit Tessier Официальная церемония по случаю годовщины окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже. 11 ноября 2025

Франция не позвала Россию на церемонию в честь окончания Первой мировой

ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Франции вновь не пригласили представителей России на официальную церемонию по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, но посольство РФ провело собственное мероприятие, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

Во вторник по всей Франции проходят торжественные мероприятия, посвящённые годовщине окончания Первой мировой войны. Главная церемония с участием президента Франции Эммануэля Макрона и высокопоставленных официальных лиц проходит у Триумфальной арки в Париже.

"Эта практика ведется с 22-го года. В очередной раз (на официальной церемонии - ред.) находится место для стран, которые сражались против Франции, а нам там место не предусматривают", - ответил Мешков РИА Новости.

Мешков возложил цветы к монументу Русского экспедиционного корпуса. В церемонии приняли участие сотрудники дипломатической миссии, представители русскоязычных общественных организаций и казачьего сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Посол отметил, что, несмотря на отсутствие приглашения на официальные мероприятия, память о российских солдатах во Франции сохраняется. Помимо парижского монумента ещё три памятника русскому солдату расположены во французских деревнях. Местные жители продолжают ухаживать за ними и чтят вклад России в освобождение Франции.