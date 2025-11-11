Франция не позвала Россию на церемонию в честь окончания Первой мировой

ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Франции вновь не пригласили представителей России на официальную церемонию по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, но посольство РФ провело собственное мероприятие, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.
Во вторник по всей Франции проходят торжественные мероприятия, посвящённые годовщине окончания Первой мировой войны. Главная церемония с участием президента Франции Эммануэля Макрона и высокопоставленных официальных лиц проходит у Триумфальной арки в Париже.
Эксперт назвал Версальский договор катализатором глобального конфликта
28 июня 2024, 03:24
"Эта практика ведется с 22-го года. В очередной раз (на официальной церемонии - ред.) находится место для стран, которые сражались против Франции, а нам там место не предусматривают", - ответил Мешков РИА Новости.
Мешков возложил цветы к монументу Русского экспедиционного корпуса. В церемонии приняли участие сотрудники дипломатической миссии, представители русскоязычных общественных организаций и казачьего сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Посол отметил, что, несмотря на отсутствие приглашения на официальные мероприятия, память о российских солдатах во Франции сохраняется. Помимо парижского монумента ещё три памятника русскому солдату расположены во французских деревнях. Местные жители продолжают ухаживать за ними и чтят вклад России в освобождение Франции.
Русский экспедиционный корпус был направлен во Францию в 1916 году по решению союзников по Антанте. Его численность составляла около 20 тысяч человек. Подразделения участвовали в боевых действиях в Шампани, включая бои в районе деревни Курси в 1917 году. После революции часть военнослужащих продолжила службу в составе Русского легиона во французской армии. Сегодня более 5 тысяч российских солдат покоятся на французских военных кладбищах.