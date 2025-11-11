Профсоюзы Франции обеспокоены планами Лекорню по новым налогам, пишут СМИ

ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Ассоциации работодателей Франции направили в понедельник совместное письмо французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню, в котором выразили свою обеспокоенность планами кабмина по введению новых налогов, пишет во вторник газета Ассоциации работодателей Франции направили в понедельник совместное письмо французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню, в котором выразили свою обеспокоенность планами кабмина по введению новых налогов, пишет во вторник газета Figaro

В октябре депутаты парламента Франции начали рассмотрение подготовленных правительством Лекорню проектов государственного бюджета и бюджета социального страхования на 2026 год.

"Ассоциации работодателей взялись за перо, чтобы… предупредить о постоянно растущем списке налогов… Именно в письме, направленном в этот понедельник вечером, они решили выразить свою "глубокую обеспокоенность" (планами правительства - ред.)", - говорится в материале.

Ассоциации работодателей, до того действовавшие порознь, в случае с письмом главе кабмина выступили единым фронтом, пишет издание. В своем письме они выразили уверенность в том, что сохранить текущий уровень занятости и рост экономики может лишь продолжение государственной политики по стимулированию предложения. При этом "ничто от нее так не далеко", как проходящие в настоящий момент в парламенте дебаты по бюджету, которые можно свести к усилению налогообложения, пишет Figaro со ссылкой на текст письма.

По информации газеты, под письмом подписались представители ведущих организаций работодателей страны, включая движение предприятий Франции (Medef), конфедерацию малых и средних предприятий Франции (CPME), союз местных предприятий (U2P), союз малых и средних предпряитий "РостПлюс" (CroissancePlus), союз христианских предпринимателей и руководителей (Entrepreneurs et dirigeants chrétiens) и другие объединения.

Помимо этого, авторы письма выразили свою обеспокоенность тем, что проект бюджета Франции на текущий момент предусматривает повышение налогов в общей сложности на 53 миллиарда евро, которые, по их мнению, затронут предприятия всех типов - крупные, средние и малые. Организации работодателей выразили сожаление, что Франция идет против "выигрышных стратегий" других европейских государств, где удалось совместить сокращение государственных расходов с поддержкой экономики, пишет издание.

"Господин премьер-министр, это систематическое использование налогообложения вместо структурной экономии в государственном секторе оторвано от экономических реалий (Франции - ред.)", - приводит газета фрагмент письма организаций.

Ассоциации работодателей призвали в своем письме кабмин к оказанию большей поддержки бизнесу и продолжению политики по укреплению предложения, пишет Figaro.

Ранее премьер Лекорню заявил, что проект бюджета, представленный совету министров в начале октября, предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". В частности, в своей изначальной версии он предусматривал повышение налогов на 14 миллиардов евро, заморозку пенсий по старости и социальных выплат.

По словам министра экономики Ролана Лескюра, дефицит бюджета Франции в 2025 году составил 5,4% от ВВП. Проекта бюджета на 2026 год направлен на его сокращение до 4,7%, чтобы в 2029 году этот показатель стабилизировался на уровне 3%.

В конце сентября национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что госдолг страны во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП.