Профсоюзы Франции обеспокоены планами Лекорню по новым налогам, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
17:14 11.11.2025 (обновлено: 17:21 11.11.2025)
Профсоюзы Франции обеспокоены планами Лекорню по новым налогам, пишут СМИ
Ассоциации работодателей Франции направили в понедельник совместное письмо французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню, в котором выразили свою... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:14:00+03:00
2025-11-11T17:21:00+03:00
в мире
франция
греция
италия
себастьян лекорню
евросоюз
франция
греция
италия
в мире, франция, греция, италия, себастьян лекорню, евросоюз
В мире, Франция, Греция, Италия, Себастьян Лекорню, Евросоюз
Figaro: французские компании обеспокоены планами правительства по новым налогам

© AP Photo / Harry NakosСебастьен Лекорню
Себастьен Лекорню - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Себастьен Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Ассоциации работодателей Франции направили в понедельник совместное письмо французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню, в котором выразили свою обеспокоенность планами кабмина по введению новых налогов, пишет во вторник газета Figaro.
В октябре депутаты парламента Франции начали рассмотрение подготовленных правительством Лекорню проектов государственного бюджета и бюджета социального страхования на 2026 год.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Франция поднимет налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит
15 июля, 18:02
"Ассоциации работодателей взялись за перо, чтобы… предупредить о постоянно растущем списке налогов… Именно в письме, направленном в этот понедельник вечером, они решили выразить свою "глубокую обеспокоенность" (планами правительства - ред.)", - говорится в материале.
Ассоциации работодателей, до того действовавшие порознь, в случае с письмом главе кабмина выступили единым фронтом, пишет издание. В своем письме они выразили уверенность в том, что сохранить текущий уровень занятости и рост экономики может лишь продолжение государственной политики по стимулированию предложения. При этом "ничто от нее так не далеко", как проходящие в настоящий момент в парламенте дебаты по бюджету, которые можно свести к усилению налогообложения, пишет Figaro со ссылкой на текст письма.
По информации газеты, под письмом подписались представители ведущих организаций работодателей страны, включая движение предприятий Франции (Medef), конфедерацию малых и средних предприятий Франции (CPME), союз местных предприятий (U2P), союз малых и средних предпряитий "РостПлюс" (CroissancePlus), союз христианских предпринимателей и руководителей (Entrepreneurs et dirigeants chrétiens) и другие объединения.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отвечает на вопросы членов парламента во время заседания в Национальной ассамблее - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Парламент Франции провалил голосование по вотуму недоверия правительству
16 октября, 12:49
Помимо этого, авторы письма выразили свою обеспокоенность тем, что проект бюджета Франции на текущий момент предусматривает повышение налогов в общей сложности на 53 миллиарда евро, которые, по их мнению, затронут предприятия всех типов - крупные, средние и малые. Организации работодателей выразили сожаление, что Франция идет против "выигрышных стратегий" других европейских государств, где удалось совместить сокращение государственных расходов с поддержкой экономики, пишет издание.
"Господин премьер-министр, это систематическое использование налогообложения вместо структурной экономии в государственном секторе оторвано от экономических реалий (Франции - ред.)", - приводит газета фрагмент письма организаций.
Ассоциации работодателей призвали в своем письме кабмин к оказанию большей поддержки бизнесу и продолжению политики по укреплению предложения, пишет Figaro.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Премьер Франции планирует приостановить пенсионную реформу, пишут СМИ
14 октября, 11:20
Ранее премьер Лекорню заявил, что проект бюджета, представленный совету министров в начале октября, предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". В частности, в своей изначальной версии он предусматривал повышение налогов на 14 миллиардов евро, заморозку пенсий по старости и социальных выплат.
По словам министра экономики Ролана Лескюра, дефицит бюджета Франции в 2025 году составил 5,4% от ВВП. Проекта бюджета на 2026 год направлен на его сокращение до 4,7%, чтобы в 2029 году этот показатель стабилизировался на уровне 3%.
В конце сентября национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что госдолг страны во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 триллиона евро, составив 115,6% ВВП.
Госдолг Франции является третьим по величине в ЕС после Греции и Италии. Как напоминает Insee, в конце 1995 года его сумма составляла лишь 57,8% ВВП.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку
11 октября, 21:03
 
В миреФранцияГрецияИталияСебастьян ЛекорнюЕвросоюз
 
 
