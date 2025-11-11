Рейтинг@Mail.ru
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
01:25 11.11.2025
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
в мире
украина
роберт фицо
евросоюз
g7
словакия
россия
euroclear
украина
словакия
россия
в мире, украина, роберт фицо, евросоюз, g7, словакия, россия, euroclear, сергей лавров
В мире, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз, G7, Словакия, Россия, Euroclear, Сергей Лавров
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предоставление кредита Украине за счет замороженных активов России затянет конфликт еще как минимум на два года, сообщает The European Conservative.
"Хотим ли мы закончить войну или разжигаем ее? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Так что же это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года", — цитирует издание словацкого премьера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
8 ноября, 08:00
Он также подчеркнул, что Братислава "не будет принимать участие ни в какой юридической или финансовой программе", направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.
После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у страны тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные государства держали в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Заставить Путина платить": Европа засуетилась в ожидании катастрофы
22 октября, 08:00
 
