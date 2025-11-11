"Свадьба в Малиновке" — что из реальных событий, а что придумал режиссер

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Комедию про атамана Грициана и отважных котовцев посмотрели 74,6 миллиона зрителей в год выхода картины. За полвека "Свадьба в Малиновке" стала частью культурного кода — цитаты разошлись на афоризмы, а песни поют до сих пор. Что в этой веселой истории взято из реальной жизни времен Гражданской войны, а что сочинили авторы? Разбираемся, где правда, а где художественный вымысел.

История, которая могла не случиться

Парадокс, но самого фильма могло вообще не быть. Ни один режиссер киевской студии имени Довженко не хотел браться за экранизацию. Комедия о Гражданской войне? По оперетте? Со странным сюжетом? Проект казался провальным. Спасать ситуацию взялся "Ленфильм" в 1966-м.

Началось все еще в 30-е годы, когда украинский драматург Леонид Юхвид написал пьесу на родном языке. В Харькове, где он жил мальчишкой, власть менялась с калейдоскопической скоростью: то немецкая оккупация, то Советы, то белогвардейцы. Эти воспоминания легли в основу будущей оперетты.

Руководитель Московского музыкального театра Григорий Ярон предложил композитору Борису Александрову — сыну знаменитого создателя гимна СССР — переработать музыку. В 1937 году, к 20-летию Октябрьской революции, оперетту поставили. Ее даже играли в осажденном Ленинграде. Но после войны спектакль начал забываться.

К 50-летию революции в Госкино решили снять фильм по мотивам оперетты. События разворачиваются между Полтавой и Киевом — поэтому съемочная группа отправилась в украинские села.

Реальность: хаос, бандитизм и смена властей

Исторический фон картины достоверен. Действие происходит примерно в 1919 году — в самый разгар Гражданской войны — на территории Украины. Власть действительно переходила из рук в руки с пугающей регулярностью.

Массовые явления той эпохи показаны точно: хаос, всплеск бандитизма, создание локальных "республик", множество военизированных формирований разной политической окраски.

© Ленфильм Актриса Людмила Алфимова в фильме "Свадьба в Малиновке" © Ленфильм Актриса Людмила Алфимова в фильме "Свадьба в Малиновке"

Местный быт, свадебные обряды, колорит украинского села — все это воссоздано с большой достоверностью. Авторы опирались на воспоминания очевидцев эпохи и этнографические материалы.

Реальная легенда

Единственный персонаж, имеющий отношение к реальной истории, — это упоминаемый в фильме Григорий Котовский. Он действительно существовал . Командир кавалерийской бригады, прославившийся дерзкими налетами и молниеносными атаками.

В фильме есть сцена, когда при крике "Котовцы! Котовцы напали!" Попандопуло в панике натягивает на себя бабий платок и пытается сбежать. Эта реакция неслучайна — Котовский наводил ужас на противников. Его бригада славилась жесткостью в бою, и само имя командира заставляло бандитов разбегаться.

Вымысел: от атамана до свадьбы

А вот все остальные персонажи — плод фантазии авторов. Атаман Грициан Таврический, пастух Андрейка, красавица Яринка, Яшка-артиллерист, адъютант Попандопуло, дед Нечипор — никаких реальных прототипов у них не обнаружено.

Сюжетные повороты тоже целиком выдуманы. Военная хитрость с фальшивой свадьбой, проникновение командира под видом вражеского офицера, неожиданная встреча отца с давно потерянными женой и дочерью — все это драматургические приемы, созданные для оперетты.

Съемки: жара, самогон и танцы

Съемочная группа работала в селах Полтавской области — Песках, Хорошках, Мацковцах. Часть сцен снимали в реальном селе Малиновка, хотя, по разным данным, оно находилось то ли в Глобинском районе Полтавской области, то ли в Чугуевском районе Харьковской.

© Ленфильм (1967) Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке" © Ленфильм (1967) Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке"

Местные жители с энтузиазмом участвовали в массовке — за съемочный день платили три рубля, большие по тем временам деньги. Как вспоминала актриса Валентина Лысенко, одни и те же крестьяне играли и красных, и бандитов. Причем в образах красноармейцев были подтянутыми и аккуратными, а превращаясь в бандитов, начинали пить самогон и безобразничать прямо с утра.

Столичных актеров расквартировали по крестьянским хатам. Съемки шли летом, в жару, на площадке работали мощные осветительные приборы. У актеров плыл грим. Танцорам молдавского ансамбля "Жок" пришлось выступать в плотной военной форме под палящим солнцем — при температуре под 43 градуса.

Для соответствующего исполнения знаменитого танца "втустепь" Михаил Пуговкин полтора месяца занимался с хореографом. Та постоянно комментировала : "Михась, вы ножку плохо вытягиваете!" Танцевать было особенно непросто из-за полученной на войне травмы, но актер справился блестяще.

Две настоящие свадьбы и один курьез

Съемки "Свадьбы в Малиновке" закончились двумя реальными свадьбами . Житель одного из сел влюбился в девушку-шофера, которая возила режиссера Тутышкина. Ради избранницы мужчина бросил малую родину и уехал за ней в Ленинград.

А вот вторая история растянулась на годы. Людмила Алфимова, игравшая солдатку Софью, покорила сердце председателя колхоза Ивана Кальницкого. Он влюбился в нее и как в актрису, и как в женщину. Пересматривал "Свадьбу в Малиновке" десятки раз, но мечтать о взаимности не смел. Спустя семь лет они неожиданно встретились на съемках другого фильма — судьба снова свела их вместе. Ради Алфимовой Кальницкий выкупил усадьбу графа Потоцкого, и актриса стала хозяйкой поместья.

© Ленфильм (1967) Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке" © Ленфильм (1967) Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке"

Внимательные зрители заметили забавную деталь: танец тустеп, который Яшка называет "втустепь", появился в Америке только в начале 20-х годов. А события фильма разворачиваются в 1919-м — значит, артиллерист никак не мог знать о существовании этого танца.