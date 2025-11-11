Адвокаты Трампа потребовали отозвать фильм Би-би-си, пригрозив иском

ЛОНДОН, 11 ноя — РИА Новости. Адвокаты президента США Дональда Трампа потребовали отозвать документальный фильм Би-би-си, в котором его речь была искажена так, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям, телеканалу угрожают судебным иском на миллиард долларов, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на письмо адвокатов американского лидера.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке на фоне критики, вызванной искажением речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. По информации газеты The Telegraph, Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после этого назвала Би-би-си фейковым СМИ.
"В письме, отправленном в воскресенье, <...> адвокаты президента говорят, что Би-би-си должна отозвать их документальный фильм к пятнице или столкнуться с иском на сумму не менее одного миллиарда долларов", — говорится в публикации агентства.
По информации Рейтер, адвокаты Трампа также требуют от Би-би-си извинений и компенсации репутационного и финансового ущерба.