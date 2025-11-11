Рейтинг@Mail.ru
11:13 11.11.2025 (обновлено: 13:39 11.11.2025)
Адвокаты Трампа потребовали отозвать фильм Би-би-си, пригрозив иском
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
Адвокаты Трампа потребовали отозвать фильм Би-би-си, пригрозив иском

Reuters: адвокаты потребовали от Би-би-си отозвать исказивший речь Трампа фильм

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
ЛОНДОН, 11 ноя — РИА Новости. Адвокаты президента США Дональда Трампа потребовали отозвать документальный фильм Би-би-си, в котором его речь была искажена так, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям, телеканалу угрожают судебным иском на миллиард долларов, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на письмо адвокатов американского лидера.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке на фоне критики, вызванной искажением речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. По информации газеты The Telegraph, Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после этого назвала Би-би-си фейковым СМИ.
"В письме, отправленном в воскресенье, <...> адвокаты президента говорят, что Би-би-си должна отозвать их документальный фильм к пятнице или столкнуться с иском на сумму не менее одного миллиарда долларов", — говорится в публикации агентства.
По информации Рейтер, адвокаты Трампа также требуют от Би-би-си извинений и компенсации репутационного и финансового ущерба.
Здание штаб-квартиры теле- и радиовещательной компании Би-Би-Си в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Половина британцев считает Би-би-си политически предвзятой, показал опрос
Вчера, 05:09
 
