РЭЦ призвал экспортеров подготовиться к изменениям на рынке Узбекистана

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российским производителям и экспортерам дверей и окон следует подготовиться к значительным изменениям на рынке Узбекистана. Кабинет министров республики утвердил новый технический регламент "О безопасности дверей и окон", который кардинально меняет правила игры для всех поставщиков, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Этот стандарт, вступающий в силу 10 февраля 2026 года, вводит единые и обязательные требования к безопасности и качеству продукции, призванные усилить защиту потребителей и обеспечить более прозрачную конкурентную среду", - говорится в сообщении.
Для получения детальной информации о новом техническом регламенте и доступа к оригинальным документам РЭЦ рекомендует использовать свой портал "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".
Своевременное изучение и адаптация к новым правилам позволит российским компаниям сохранить и укрепить свои позиции на одном из ключевых рынков СНГ.
Новый регламент охватывает двери и окна различных конструкций, независимо от материала профиля - будь то пластик, алюминий, сталь, дерево или композиты. Он устанавливает строгие нормативы для всей продукции и ее отдельных элементов, включая ручки, соединители, замки, крючки, уплотнители. Особое внимание уделяется комплексным показателям безопасности: от механической (включая сопротивление ветровым нагрузкам и циклам открытия/закрытия) до пожарной, химической, эксплуатационной, а также энергоэффективности.
"Это означает, что продукция должна не только соответствовать базовым требованиям прочности, но и обеспечивать экологичность, безопасность эксплуатации и энергоэффективность", - уточнили в РЭЦ.
Теперь техническая документация на изделия должна содержать исчерпывающие сведения о техническом обслуживании, замене запасных частей, материалах покрытия, способах сборки, сроке службы и условиях эксплуатации, а также индексе сопротивления ветровой нагрузке и перечне компонентов. Каждый продукт будет подлежать обязательной маркировке влагостойкой краской или этикеткой с указанием наименования изделия и изготовителя (или товарного знака), даты производства или номера заказа, а также подтверждающего приемку штампа отдела технического контроля.
Ключевым изменением для российских экспортеров является то, что с 10 февраля 2026 года подтверждение соответствия новым требованиям ввозимых в Узбекистан дверей и окон станет обязательным. Оно будет осуществляться в форме сертификации по схемам 1C, 3С или 4С. Это означает, что без соответствующего сертификата ввоз данной продукции на территорию Узбекистана будет невозможен. Данная мера призвана повысить качество и безопасность продукции на рынке, одновременно создавая равные условия для всех игроков.
Российские компании, заинтересованные в получении подробных консультаций по изменениям в законодательстве Узбекистана, а также в адаптации своей продукции под новые правила и получении документов о соответствии, могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорта РЭЦ. Необходимую помощь также можно найти на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".