РЭЦ призвал экспортеров подготовиться к изменениям на рынке Узбекистана

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российским производителям и экспортерам дверей и окон следует подготовиться к значительным изменениям на рынке Узбекистана. Кабинет министров республики утвердил новый технический регламент "О безопасности дверей и окон", который кардинально меняет правила игры для всех поставщиков, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Этот стандарт, вступающий в силу 10 февраля 2026 года, вводит единые и обязательные требования к безопасности и качеству продукции, призванные усилить защиту потребителей и обеспечить более прозрачную конкурентную среду", - говорится в сообщении.

Для получения детальной информации о новом техническом регламенте и доступа к оригинальным документам РЭЦ рекомендует использовать свой портал "Навигатор по барьерам и требованиям рынков".

Своевременное изучение и адаптация к новым правилам позволит российским компаниям сохранить и укрепить свои позиции на одном из ключевых рынков СНГ.

Новый регламент охватывает двери и окна различных конструкций, независимо от материала профиля - будь то пластик, алюминий, сталь, дерево или композиты. Он устанавливает строгие нормативы для всей продукции и ее отдельных элементов, включая ручки, соединители, замки, крючки, уплотнители. Особое внимание уделяется комплексным показателям безопасности: от механической (включая сопротивление ветровым нагрузкам и циклам открытия/закрытия) до пожарной, химической, эксплуатационной, а также энергоэффективности.

"Это означает, что продукция должна не только соответствовать базовым требованиям прочности, но и обеспечивать экологичность, безопасность эксплуатации и энергоэффективность", - уточнили в РЭЦ.

Теперь техническая документация на изделия должна содержать исчерпывающие сведения о техническом обслуживании, замене запасных частей, материалах покрытия, способах сборки, сроке службы и условиях эксплуатации, а также индексе сопротивления ветровой нагрузке и перечне компонентов. Каждый продукт будет подлежать обязательной маркировке влагостойкой краской или этикеткой с указанием наименования изделия и изготовителя (или товарного знака), даты производства или номера заказа, а также подтверждающего приемку штампа отдела технического контроля.

Ключевым изменением для российских экспортеров является то, что с 10 февраля 2026 года подтверждение соответствия новым требованиям ввозимых в Узбекистан дверей и окон станет обязательным. Оно будет осуществляться в форме сертификации по схемам 1C, 3С или 4С. Это означает, что без соответствующего сертификата ввоз данной продукции на территорию Узбекистана будет невозможен. Данная мера призвана повысить качество и безопасность продукции на рынке, одновременно создавая равные условия для всех игроков.

Российские компании, заинтересованные в получении подробных консультаций по изменениям в законодательстве Узбекистана, а также в адаптации своей продукции под новые правила и получении документов о соответствии, могут обратиться к специалистам в области сертификации и экспорта РЭЦ. Необходимую помощь также можно найти на платформе "Мой экспорт".