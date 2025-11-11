Рейтинг@Mail.ru
Часть россиян, пострадавших в ДТП в Египте, готовится возвращаться в отели - РИА Новости, 11.11.2025
11:51 11.11.2025 (обновлено: 11:57 11.11.2025)
Часть россиян, пострадавших в ДТП в Египте, готовится возвращаться в отели
Часть россиян, пострадавших в ДТП в Египте, готовится возвращаться в отели
Часть российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в египетской провинции Красное море, готовится к отправке обратно в отели Хургады, сообщило... РИА Новости, 11.11.2025
Часть россиян, пострадавших в ДТП в Египте, готовится возвращаться в отели

Часть пострадавших в ДТП в Египте россиян готовится к отправке в отели Хургады

КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Часть российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в египетской провинции Красное море, готовится к отправке обратно в отели Хургады, сообщило генконсульство РФ в Хургаде.
"Туристический автобус врезался в грузовой автомобиль. Погибли одна гражданка России и водитель автобуса. Необходимая помощь оказывается пострадавшим в госпитале города Рас-Гареб. Часть туристов готовится к отправке обратно в отели города Хургада. На месте работают представители туристических компаний", - заявило российское генконсульство.
По данным генконсульства, авария произошла на дороге Хургада – Каир в районе Рас-Гареба во вторник приблизительно 04.00 по местному времени (05.00 мск).
