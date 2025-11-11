https://ria.ru/20251111/egipet-2054135792.html
Часть россиян, пострадавших в ДТП в Египте, готовится возвращаться в отели
Часть россиян, пострадавших в ДТП в Египте, готовится возвращаться в отели
Часть россиян, пострадавших в ДТП в Египте, готовится возвращаться в отели
Часть российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в египетской провинции Красное море, готовится к отправке обратно в отели Хургады, сообщило... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:51:00+03:00
2025-11-11T11:51:00+03:00
2025-11-11T11:57:00+03:00
хургада
россия
красное море
происшествия
египет
хургада
россия
красное море
египет
Новости
ru-RU
Часть россиян, пострадавших в ДТП в Египте, готовится возвращаться в отели
Часть пострадавших в ДТП в Египте россиян готовится к отправке в отели Хургады