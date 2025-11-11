https://ria.ru/20251111/efimov-2054034924.html
Ефимов: 19 медицинских учреждений построили в Новой Москве за девять лет
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. За девять лет в Троицком и Новомосковском округах Москвы возвели 19 объектов здравоохранения, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Продолжаем активно развивать инфраструктуру здравоохранения в ТиНАО и создавать учреждения для оказания необходимой медицинской помощи горожанам всех возрастов. С 2017 года построили 19 объектов общей площадью свыше 252 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточнил замглавы города, в Новой Москве появились пять поликлиник для взрослых и детей, пять подстанций скорой помощи, а также многопрофильный клинический центр "Коммунарка" более чем на 186 тысяч квадратных метров.
Например, подстанции скорой помощи обустроили в Троицке, Бекасове, Коммунарке, Щербинке и Филимонковском районе, отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Пять поликлиник на 50 тысяч "квадратов", которые за смену могут посетить 2,9 тысяч человек, расположены в Коммунарке, Щербинке и Филимонковском районе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в ближайшие годы планируется возвести 52 медучреждения и реконструировать несколько существующих больниц.